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龍年點燈生肖看這裡！「桃園護國宮」祈福安太歲 公益慈善太子遊樂園免費玩！

By 台灣英文新聞
2024/01/26 20:23
圖／桃園護國宮太子廟

圖／桃園護國宮太子廟

「你安了沒？」這句話已是許多台灣人每年農曆年前見面的問候語，在歲末年初之際，選擇到廟裡為自己點一盞燈，不論是太歲、光明燈或元辰燈、財神燈等，以祈求來年的平安順遂。但您知道今年2024甲辰龍年，有哪些生肖必需安太歲呢？看過來！有別於一般外界安太歲的建議生肖，「桃園護國宮」一直以來特有的安太歲名單，皆依循慣例請示太子爺降駕親自批寫，依據太子爺所示，今年肖虎、肖龍、肖蛇、肖狗、肖豬者需「安太歲」，以達屏除浮躁、神安心寧！而肖鼠、兔、龍、馬、猴、狗的生肖，需點「光明燈」以求精神豁達、晝清夜明。其他如牛、虎、蛇、羊、雞、豬生肖的朋友，則可選擇「元辰燈」，力求整年精氣神飽滿、元辰光彩。

很多人常因點燈種類多元而不知如何選擇，為此桃園護國宮依照不同需求將燈種做分類，例如精神不佳、運勢低靡、久病、身體欠安等可點「天醫燈＋光明燈＋元辰燈」；想要考運佳、找工作、求事業、求貴人者可選「文昌功名燈＋月老貴人燈」；祈求財運、財庫、守財者則是「五路財神燈＋五方福德燈+補財庫」。另外想要受孕懷胎、生產順利者可點「註生娘娘燈＋天醫燈＋元辰燈」，不同組合讓大家可以聰明做選擇。

過年免費玩 慈善公益太子遊樂園

以太子爺聞名北台灣的桃園護國宮，每年舉辦的【太子忠孝文化季】已是桃園地區年度廟會慶典盛事，去年更揚名國際，吸引許多國外廟宇及信眾前來參加夜巡遶境，成為北台灣太子爺廟指標。而在春節期間舉辦的免費入場「公益慈善太子遊樂園」，今年以佔地千坪的場地、「龍來逗陣」童樂趣為主題，串連線上線下各種活動，初一到初五開放民眾免費入場遊玩，並在初一及初五兩日晚間7:30施放煙火，讓大家發~發~發一整年，預計將在新春開園期間歡樂爆滿。

愛民愛鄉土 「封園之日」VIP公益活動

「桃園護國宮」太子廟護民愛鄉的心不落人後，今年特別在「公益慈善太子遊樂園」前夕2月3日舉行「VIP封園之日」活動，讓在地里民、孩童們了解宗教文化之美，提早感受農曆年節歡樂氣氛。今年「桃園護國宮」首次推出過年期間龍年版限量-「龍好運」太子氣球，以及憑據兌換的「龍好運」太子別針胸章，農曆初一太子爺公將降駕賜福，信眾們可線上點燈或親臨現場接太子爺福氣，為龍年到來注入更多溫馨。

想了解點燈事宜，請上桃園護國宮太子廟官網

更新時間 : 2024-01-26 22:43 GMT+08:00

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