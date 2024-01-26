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路易莎餐飲品牌「初泰PIKUL」 小家庭「泰」好運也能吃到澎湃年菜套餐

By 台灣英文新聞
2024/01/26 20:08
初泰PIKUL年節套組道道都是泰菜必吃美食，還有泰國香米飯免費暢享。（圖／初泰PIKUL）

初泰PIKUL年節套組道道都是泰菜必吃美食，還有泰國香米飯免費暢享。（圖／初泰PIKUL）

吃膩傳統中式菜，過年就來一場「異國宴遇」！路易莎咖啡旗下泰國料理品牌「初泰PIKUL」春節傾獻，春節期間推出四人、八人的年節套餐組合，四人套餐優惠價$2,888元、八人套餐優惠價$6,188元。想新年尋新味，初泰PIKUL加碼推出年節新菜「泰果香酥炸魚」，嚴選新鮮鱸魚炸至金黃酥脆，搭配泰式經典香料與水果，讓餐點風味更多層次且豐富，喜歡泰式酸、辣、甜的饕客不能錯過！即日起至2/14(初五)開放訂位及預訂年菜套餐外帶。

家庭及好友聚餐最愛的四人及八人套餐組合配有8~11道佳餚及每人附有飲品或甜品及飯後點心，餐點包括台灣人最愛的月亮蝦餅、清蒸檸檬魚、火炒打拋豬、椰香綠咖哩雞、泰國東北正統風味的「戰斧豬排」及同時散發酸香與椰奶香的冬蔭功海鮮湯等，內用更提供泰國香米飯免費暢享，飯後再來個香濃可口的椰奶黑米芋頭甜湯或摩摩喳喳及戚風蛋糕，道道都是泰菜必吃美食。

飲品方面當然不能少了經典泰式奶茶或鮮椰汁，也能加點泰國皇室御用經典啤酒品牌勝獅SINGHA或泰國第一名啤酒品牌Change啤酒，春節團聚就是要舉杯同慶。

「初泰PIKUL」是路易莎集團結盟泰國前總理差猜 ‧ 春哈旺家族集團的正宗泰國料理餐廳，PIKUL(ดอกพิกุล)是象徵幸運，年節吃泰菜實在「泰」好運，春節營業時間，象山門市除夕當天2月9日暫停營業一日，2月10日起恢復正常營業時間至22:00；南港中信門市除夕當天2月9日營業至15:00，2月10日至2月13日則營業至21:30。另外春節期間將暫停販售「一個人的泰菜」。

更新時間 : 2024-01-26 22:42 GMT+08:00

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