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Vivienne迷必收！經典包款Yasmine變身外盒、酥餅融合台灣傳統小吃 2024新年禮盒Harvest超吸睛

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/26 19:51
2024農曆新年即將到來之際，Vivienne Westwood Café按照慣例以匠心打造華麗的新年禮盒Harvest。（...

2024農曆新年即將到來之際，Vivienne Westwood Café按照慣例以匠心打造華麗的新年禮盒Harvest。（...

以搖滾龐克風聞名的精品品牌Vivienne Westwood，多年前進軍咖啡甜點界成立Vivienne Westwood Café，亞洲地區繼中國上海、南寧、香港之後，2016年11月於台北東區開設全新概念店暨台灣首間Vivienne Westwood Café，不僅讓顧客可以悠閒地在此享用傳統的英式下午茶，從空間設計、格紋印花茶壺、杯盤，每個細節都能展現出濃厚的Vivienne的叛逆、搖滾精神。此外，每年的農曆新年也應景的推出新年禮盒，不僅口味上中西合璧，禮盒包裝更是Vivienne迷必收藏品。

2024農曆新年即將到來之際，Vivienne Westwood Café按照慣例以匠心打造華麗的新年禮盒Harvest，以中西結合的獨特禮盒一同歡慶象徵祥瑞的龍年到來。在外盒的設計除了以喜慶的紅色及金色作為搭配，更以品牌熱銷經典保齡球包款 Yasmine 作為設計靈感，以一比一Yasmine的廓形打造新年禮盒，材質上則特地配合龍年，採用仿龍鱗的材質，讓禮盒整體外觀上看起來可愛俏皮，細節則展現出新年的風華大氣，讓新年送禮宛如祥龍獻瑞，以豐收和喜悅開啟新年的一年。

Vivienne迷必收！經典包款Yasmine變身外盒、酥餅融合台灣傳統小吃 2024新年禮盒Harvest超吸睛
新年酥餅口味分別為： 柑橘冬瓜糖酥與櫻花蝦XO醬芋泥麻糬酥，將傳統與現代巧妙結合。（圖／Vivienne Westwood Café ）

禮盒中的酥餅則以傳統小吃為靈感，融合麻糬及冬瓜糖等華人傳統零嘴，口味分別為： 柑橘冬瓜糖酥與櫻花蝦XO醬芋泥麻糬酥。櫻花蝦XO醬芋泥麻糬酥展現了傳統口感與現代風味完美結合，櫻花蝦 XO 醬的香辣風味在嘴中綻放，伴隨著芋泥麻糬如絲滑絨布般的酥軟，每一口都帶來層次豐富的驚喜。這款糕點以新年桌菜為靈感，巧妙融入東方經典滋味，展現品牌的不羈狂放思維。

柑橘冬瓜糖酥入口後彷彿置身於陽光灑落的柑橘園中。冬瓜的清新滋味逐漸散發，為味蕾帶來一絲清涼愉悅。酥餅的奶油香味，像是一層金黃外衣，將柑橘和冬瓜的風味包裹其中，帶來豐富口感，每一口都是層次豐富的饗宴。

此外，每個禮盒都附贈了Vivienne Westwood品牌特別設計的龍年專屬紅包袋，在設計上融合了Vivienne Westwood一貫的張揚浮誇，結合中華傳統的年節元素，讓送禮迎新之際不僅能夠分享對品牌的愛意與喜悅，也能夠為新年增添更多美好回憶。

Vivienne迷必收！經典包款Yasmine變身外盒、酥餅融合台灣傳統小吃 2024新年禮盒Harvest超吸睛新年禮盒Harvest也可以是一種時尚收藏品。（圖／Vivienne Westwood Café ）
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