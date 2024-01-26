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北韓威脅不斷　多名美國官員及專家憂金正恩將採取致命軍事行動

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/26 18:49
2024年1月14日北韓官媒朝中社發布，北韓稱試射固體燃料高超音速飛彈（圖／KCNA via 路透社）

2024年1月14日北韓官媒朝中社發布，北韓稱試射固體燃料高超音速飛彈（圖／KCNA via 路透社）

北韓近日不斷進行武力示威，並且發表許多對南韓的敵對言論，美國官員都對北韓採取軍事行動的可能性表示擔憂。

金正恩本月15日於最高人民會議施政演說中表示，應從北韓憲法中刪除「自主、和平統一、民族大團結」等表述，並教育人民南韓為「頭號敵對國」、「不變的主要敵人」等。

去年12月30日勞動黨全體會議上，金正恩也表示，南北韓再也不是同族關係，而是敵對的兩個國家、戰爭中的兩個交戰國關係。

另外，北韓自去年開始就不斷進行軍事挑釁，最近於24日宣布首次試射新型戰略巡弋飛彈。

韓聯社報導，白宮副國家安全顧問費納（Jonathan Finer）25日（當地時間），於美國智庫亞洲社會論壇上指出，北韓不斷進行負面行動；曾擔任美國東亞暨太平洋事務助理國務卿、現任亞洲社交協會副會長的羅素（Daniel Russel）也在當天活動中表示，金正恩似乎有超越延平島砲擊的攻擊意圖，必須準備應對金正恩採取令人震驚的行動的可能性。

紐約時報引述多名美國官員表示，在北韓的對南（韓）政策改為敵對路線後，北韓有可能在今後數個月內對南韓採取致命的軍事行動。

這些官員警告，對於金正恩發言在近日變得更具攻擊性一事，應認真看待，雖然目前沒有全面開戰的危機，但北韓有可能進行像2010年延坪島砲戰一樣的行動。

2010年11月，南韓在年度例行軍事演習中發射數十枚砲彈後，北韓隨後砲擊南韓延坪島砲兵陣地，雙方開始互相攻擊，北韓所發射的砲彈中有60枚擊中延平島。

報導指出，這些官員認為，金正恩可能以俄烏戰爭為契機，與俄羅斯建立緊密的合作關係，採取更加大膽的行動。

兩名美國專家日前也在專門報導北韓的媒體「北緯38度」中發布文章警告，朝鮮半島的現況比韓戰後的任何時候還危險，金正恩可能隨時發起戰爭，近日的挑釁已非先前的「虛張聲勢」。

但美國當局者也說道，美國情報當局目前還未捕捉到北韓正在準備戰爭的證據。

美國政府官員接受韓聯社報導時指出，雖北韓不斷進行挑釁，但在拜登政府的領導下，韓美同盟達到了史無前例的水平，雖然目前沒有看到北韓直接的軍事威脅指標，但仍會關注其對日韓採取軍事行動的可能性，與同盟緊密合作。
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更新時間 : 2024-01-26 22:42 GMT+08:00

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