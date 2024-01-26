大苑子1/26新春活動開跑 提前發龍年紅包 新春福氣新品連發

新春農曆年一直是華人最重視的全家歡聚時刻，今年是龍年，大苑子特別在 1 /26 (五) 起搶先推出「咚龍咚龍 握福財龍來報到」新春3重好禮活動，不但要提前發紅包給苑粉們，還有好康優惠等著刮。

第一重是：【握福財龍紅包袋咚咚送】，只要至全台大苑子門市完成單次消費任一飲品，即可獲贈「握福財龍紅包袋」乙組(內含優惠券乙張)，乙組二入，每間門市限量350組數量有限贈完為止。

第二重：1/26起至2/6，共計12天，【握福財龍，刮刮集字送】，至全台大苑子門市完成「單次」購買「二杯飲品」(含奶酪、加價購商品)，即可獲贈「握福財龍集字刮刮卡」乙張，只要刮中「握」、「福」、「財」、「龍」任一字，即可於下次消費折抵5元；集滿「握福財龍」四張，就可兌換柚美粒一杯；每店限量500張，數量有限贈完為止。

第三重則是「握福財龍」大苑子APP會員加碼送，1/26起至2/6，只要使用大苑子PAY單次消費滿200元，結帳後可獲得專屬轉盤活動網頁，可玩轉盤活動乙次，多種獎項有轉有好康，限量10 ,000 組，快來試試好手氣!

大苑子1月新春福氣新品連發，預祝大家新年好運連連

大苑子1月新春福氣新品連發，預祝大家新年好運連連，喝了就手氣旺，1/22代表新的一年福氣美滿的「福桔滿滿」，大杯60元，多汁金桔加上甘甜梅汁，搭配清爽的茉莉綠茶，層層口感堆疊，滿足味蕾；1/25還有來自高雄美濃的-橙蜜香番茄上市!來自獲獎連連的又生農場，是高雄美濃非常具代表性的農產品，汁酸肉甜，口感Q彈有嚼勁，用橙蜜香來祝福年節尾聲，各個成果都是美好甜蜜。

1/29則推出取自最吉利的諧音「恭喜發財」飲品「柑禧發茶」，大杯70元，香氣濃郁又清爽香甜的柑禧發茶使用台灣南投中寮，1-2月盛產的茂谷柑鮮搾而成，搭配上甘醇順口的古城錫蘭紅茶，清香順口讓人一口接一口停不下來，柑橘控的你千萬不可以錯過！「柑禧發茶」，是每年春節期間大苑子必推快閃的節慶飲品，要祝大家新年有好頭彩發大財。

新春包你發 莓好爆米花 好運上市

除了好喝的飲品，1/27起再推出期間限定的莓好爆米花，原價65元，1/27起只要購買任一飲品即可以49元超值加購乙包，是療癒系甜食，可以擔任看電影好夥伴、下午茶新選擇、辦公室常備甜點，希望在農曆新年合家歡聚的時刻能時時陪伴在大家身旁。