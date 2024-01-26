立法院長要慎選！公督盟呼籲院長人選應具備六大能力

國會龍頭爭奪戰被視為本次大選的延續，特別是在三黨不過半， 小黨掌握關鍵少數的局面下， 各界都相當關注各政黨之間的合縱連橫策略如何進行，公民監督國會 聯盟（公督盟）強調立法院是由人民直接所選出的代表所組成， 因此國會議長是代表「全國的民意」，在我國憲政體制之下， 並非等閒的職位，其應承擔更多的政治和社會責任，基於此點， 任何要擔任立法院長一職的候選人除了在道德操守上要受到全民共同 檢驗之外，公督盟認為院長人選要具備六大能力， 屏除掉個人和政黨的利益，從全民的福祉作為最核心的出發點， 避免議事癱瘓，讓我國政策制定能更加周全！

此外目前立法院正副院長選舉仍是採行「不記名投票」， 因此每當朝野席次接近時， 就導致國會多數黨公然違反規定技術性亮票， 公督盟除了要求新一屆的立委在未協商修法前， 請遵守現行正副院長選舉規定之外，也鄭重呼籲有意競逐的立法院長 的候選人， 請新任院長上任後應承諾積極推動過半委員簽署之第11屆國會改革 事項，展現新國會改革的決心！

欲爭取國會龍頭，請先具備六項重點條件！

公督盟執行長張宏林表示：「 公督盟要強調國會議長的職位並非兒戲，當選之後， 立法院長是代表全國民意的門面， 這次選舉要呼籲不管是藍綠白的立委，都應回歸立法院長的人選是否 適任來進行討論，因此今日我們提出院長人選應具備的六項條件， 包含：誠信自律、中立公道、溝通協調、認真執行、用人清廉， 以及外交領航，立法院長具備這些條件，國會才能正常運作，呼籲政 黨間合作與投票，應評量立法院正副院長是否具備六大能力！ 選出對台灣人民有利的選擇；最後也要提醒， 不管立法院長是誰當選，其一言一行勢必要受公民社會的監督， 才能讓國會持續進步！」

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍認為：「 選民投票結束後回歸到公民社會，這才是民主的起點， 選民可透過公督盟這次根據立法院長職權所提出六項能力來檢核檯面 上的人選，院長的人選不管是王金平院長、蘇嘉全院長、 游錫堃院長皆在任何推動部分國會改革事項， 選院長應該要一屆比一屆進步，而非越選越退步，選後， 公民監督國會行動就從院長選舉開始，讓民主持續深化！」

誠信自律力

立法院長身為國會的代表， 其個人過往不當的言行紀錄都會受到朝野各黨， 以及全台民眾高度檢視，因此政治誠信和操守自律是對國會議長最基 本的要求，公督盟呼籲有意競逐立法院長之人選除了要準時主持議事 之外，還需要在當選之後主動公佈助理聘用資訊、 立院公費使用狀況，以及辭去所有營利單位職務， 落實立法委員利益迴避及財產申報之規範，作為全體立委之表率！

中立公道力

公督盟執行長張宏林表示：「雖然目前法規已規定立法院正、 副院長不得兼任黨職，但在現行法規之下， 議長中立化更多是依賴議長本身的意願與實力，實務上， 院長仍可運用議事技巧左右最終決議， 很遺憾並未看到各黨院長人選對於議事中立有多加著墨，公督盟主張 院長人選應承諾退出黨政協調的相關會議，不應涉入黨團運作， 若未來有帶職參選發生，應主動辭去職務，向選民負責！」

溝通協調力

台灣教授協會會長陳俐甫表示：「立法院長選舉不是比誰拳頭大， 還是要回到立法院本身是一個合議制的憲政機關， 是協調溝通政策的場域，因此在面對三黨不過半的政治局面， 立法院長所扮演公正的協調者角色，在法案、預算通過上更顯重要， 因此公督盟呼籲欲競選立法院正副院長一職的立委除了應嫻熟議事規 則之外，更應尊重規則，以德服人，放下政黨立場，落實尊重少數的 民主精神，降低朝野衝突，讓立法院不因政治惡鬥而影響民眾權益。 」

認真執行力

立法院長的職權並非只有敲槌子，主持議事才是重點， 如何協調各黨意見，解決過去長年預算審議違法延宕的病灶，按照《 預算法》第51條的規定， 本年度的預算提案早該在去年十一月完成審議，但令人訝異的是， 編列高達六兆的附屬單位預算（國營事業） 至今還卡在立院尚未通過，導致台電、台水、中油… 等國營事業所制訂的新興計畫無法推行，這類公然違法的行徑是立院 長年之惡行，公督盟呼籲有意競逐立法院長之人選應具備認真執行力 ，並協調解決目前立院預算提案重量不重質的現象， 讓立法院未來能夠嚴審並在期限內完成中央政府總預算， 以及附屬單位預算審議！

用人清廉力

過去立法院曾發生前立院秘書長林錫山貪污遭法院判刑13年有期徒 刑的重大醜聞，重創一般民眾對於國會之形象，立法院長是依照《 立法院組織法》第十四條，可提請任命正、副祕書長， 來統籌立院事務運作，為避免類似弊案再度爆發，公督盟提醒新任院 長應謹慎提名相關人選，而非以個人、政黨利益來分贓職位， 而新就任的立院正、 副秘書長應對民眾宣示任期內絕不涉入貪汙案件！

外交領航力

台灣教授協會會長陳俐甫表示：「 由於立法院是人民直接投票選出來的，院長又是代表國會的門面， 因此需擔負更多政治、社會責任從事國會外交接待相關工作， 特別是台灣並非一個正常國家， 許多外交部在檯面上無法做的外交工作，必須交由國會來肩負， 因此國會外交能為我國拓展出多少新的空間， 就某種程度上決定台灣未來的前途，因此新任立法院正、副院長需嫻 熟外交禮儀，避免在國際上遭人貽笑大方， 並應思考在國會外交上如何結合民間的力量擴大合作！」

院長選舉亂象多，公督盟呼籲各政黨別公然違法亮票！

民間司法改革基金會政策部主任呂政諺表示：「 很遺憾這次看到有政黨黨主席用黨意去綁架區域立委， 並在未協商修法之前，公然挑戰現行規定， 過去立法院不是沒有亮票的行為發生，為了避免跑票， 都要利用摺痕來技術性亮票， 甚至還發生過總召守在票匭前檢查各委員投票意向，但沒有見過事前 要求全體黨籍立委亮票的事情發生；此外立法院長當選之後並無罷免 機制，我們實在不希望選上去後才發現人選不適合， 無法汰除的情況產生，因此要再度呼籲各黨立委投票前須慎選評估。 」



對此今日公督盟認為若現行規定有疑慮可以討論修法，但在未修法以 前，呼籲新任立委尊重現行投票規定， 因為國會議長選舉具有重要的民主教育意義， 並受到全國民眾和國際上高度關注， 別讓我國議會民主蒙上一層陰影。

院長上任後別偷懶， 應承諾積極推動過半委員簽署之第11屆國會改革事項！

按照過往慣例，在立法院長選舉過後，馬上遭逢農曆年節， 因此能預期新國會將拖到二月底才開議，公督盟監事林美娜對此表示 ：「關於選前公督盟推動的第十一屆國會改革承諾書， 三黨皆有人簽署，並獲得過半立委當選人來簽署支持，公督盟要呼籲 新就任的立法院長必須承諾推動過半委員簽署之第11屆國會改革事 項！特別是關於立法委員的利益衝突資訊揭露平台， 立院已架設好相關網站讓立委辦公室可以主動填寫公費助理聘用資訊 、非營利組織兼職狀況，以及委員國會交流事務費使用情形， 但過去朝野意見不一，導致該平台遲遲無法上線，公督盟主張唯有公 開透明，才能讓國會重拾人民信任， 建請新任院長應盡速推動平台上架，展現國會改革的決心！」

公督盟鄭重呼籲：

1.呼籲政黨間合作與投票， 應評量立法院正副院長是否具備六大能力！

2.國會議長選舉具有重要民主教育重大意義，請勿公然違法亮票！

3.欲爭取立法院長之人選應先承諾退出黨政協調相關會議， 維持議事中立。

4.正副院長候選人應承諾積極推動過半委員簽署之第11屆國會改 革事項!