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富邦證券好評方案再延長 台股新戶、海外股票電子下單皆享優惠

協助投資人「錢」進股債市 及早展開投資佈局

By 台灣英文新聞
2024/01/26 17:26

邁入2024年，上班族的年終獎金即將入袋，債市有降息的大利多，股市有AI題材持續看好，對投資人而言正是佈局的良機。富邦證券持續提供多項優惠活動，包括「台股新戶下單手續費優惠」、「海外股電子下單免收低收手續費」及「海外債交易面額全面調降至5000美元」等，協助投資人新年度掌握投資契機，輕鬆理財不缺席。

富邦證券為協助投資新手把握投資新局，即日起至2024年底，於富邦證券新開證券戶，便享有台股電子下單手續費優惠。另外，想利用定期定額分批進場佈局，分散投資風險的投資人，富邦證券則提供台股與美股的定期定額手續費優惠，活動詳情請洽富邦證券各分公司服務據點，或參考活動網站：https://fbstw.link/5j7ls8

富邦證券電子下單「七大股票市場免低收手續費」優惠，好評再延長！2024年透過富邦證券複委託平台下單交易投資美國、英國、日本、香港、德國、新加坡以及滬深等七大股票市場，持續享有無低收手續費門檻規定，客戶只要透過手機就可以隨時隨地參與全球主要股市。此外，台、美股新戶在3月底前交易滿一定金額還可參加抽獎，活動詳情請洽富邦證券各分公司服務據點。

富邦證券海外債券投資的門檻全面性調降至5000美元，部分商品線上下單更只要1000美元起，方便投資人施展年終獎金「放大術」。富邦證券海外債線上交易平台，具備直覺式的操作介面、搜尋標的簡單明瞭、快速查看庫存狀況、配息紀錄一目了然，還有提供晚盤交易，方便投資人下班後投資。

歡迎投資人加入富邦證券行列，訂閱富邦證券YouTube頻道，觀看豐富的投資影音內容；加入富邦證券Facebook「富貴財神幫」粉絲團，更能掌握第一手理財資訊與參加不定期抽獎活動。另外，現在綁定【富邦FUBON】LINE官方帳號的證券個人化服務，除不漏接熱門活動與優惠訊息外，還有機會抽中 LINE POINTS 50點，活動詳情請參考活動網站：https://www.fubon.com/securities/line/

更新時間 : 2024-01-26 22:42 GMT+08:00

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