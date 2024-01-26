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菁彩獅子會寒冬送暖新北市小衛星　兒少大跳Queen Card舞回報

By 台灣英文新聞
2024/01/26 17:23
（圖／新北市政府社會局）

（圖／新北市政府社會局）

國際獅子會300A-2區台北市菁彩獅子會響應新北市好日子愛心大平台，在海霸王餐廳海山店舉辦「寒冬慶團圓，壓歲迎幸福」活動，席開40桌，邀請新北市小衛星家庭300多名兒少及家長溫馨圍爐，每位孩子並獲贈1,000元紅包及蠟筆禮盒，小朋友開心的大跳時下最夯的舞蹈Queen Card回報，令獅子會友驚艷，掌聲不斷。

菁彩獅子會長游慧玉表示，菁彩會主要成員雖在台北市，但近年來參與國際獅子會300A-2區社會服務工作時，得知新北市長侯友宜有成立好日子愛心大平台，媒合社會各界善心資源來成就善事，因此主動與新北市社會局聯絡，希望將溫暖送給較需要的家庭，獅友們得知要辦理此項愛心圍爐活動，每人都踴躍捐輸，甚至拉著親朋好友一起贊助，共合力募集50萬元，除部分做為餐費外，也致贈紅包和精美蠟筆禮盒，鼓勵孩子創作。

社會局副局長吳淑芳代表侯友宜市長頒贈感謝牌給游慧玉會長等人，她說，小衛星是專門提供給一些家庭經濟較為弱勢的兒少，讓他們在學校下課後，能夠到小衛星據點寫功課、活動，甚至晚餐等，目前全市有170個小衛星，遍佈在29區，有一半以上係與教會合作，感謝教會志工老師一起來照顧輔導，也非常感激菁彩獅子會所有獅姊、獅兄，在春節來臨前，提前為兒少舉辦溫馨圍爐。

游慧玉會長和吳淑芳副局長等人並換上廚師白圍裙，親自為小朋友上菜。小朋友展現各項才藝，讓獅友們驚奇，尤其大跳Queen Card舞，讓獅友們安可聲連連。

更新時間 : 2024-01-26 22:41 GMT+08:00

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