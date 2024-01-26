冬日來富基漁港大啖暖心海味x順遊石門海蝕拱門及情人橋

近期冷風凜凜，最適合進補，而富有高營養價值的海鮮，正是不可錯過的好選擇!新北石門的富基漁港，除了是北海岸萬里蟹的知名產地，也供應各式各樣的野生海味，新鮮程度無可挑剔，歡迎民眾來富基漁港大啖海味，既暖心又暖胃，還能順遊附近的石門知名景點—海蝕拱門及情人橋，欣賞奇特的自然地形與海天一線的美景。
進入石門富基漁港，印入眼簾的是融入萬里蟹花紋彩繪的墨西哥帽造型屋頂，活潑的色調十分吸睛，而墨西哥帽下方的富基魚市，除了可以採買新鮮漁貨，魚市內的兄弟海產、味味海鮮、姊妹餐廳，也提供最優質的代客料理服務讓您即刻品嚐到尚青的海味。冷冷的冬日裡適逢年節將至，姊妹餐廳推出暖心海味料理，「鮑魚燉雞湯」海陸交織的飄香，搭配喝下肚的溫暖感，幸福滋味無法言喻，「古早味白鯧米粉鍋」真材實料，每一口都濃郁香醇，色香味十足!另姊妹餐廳也於年節推出兩款外帶年菜「歡喜團聚」(原價6,900元，特價6,500元)及「豪華套餐」(原價9,800元，特價8,800元)—其中「歡喜團聚」有海鮮佛跳牆、醬汁紅燒魚、避風塘炒蟹、錦繡五福拼盤及鮑魚燉雞湯，而「豪華套餐」菜色升級更為澎湃，有龍蝦蒜泥粄條、紅蟳米糕、清蒸龍虎斑及富貴圓蹄等，店家堅持活體海鮮現撈現煮，歡迎來電訂購年菜組合外帶，或於餐廳內享用，即日起至2月2日止訂購享早鳥優惠贈送500元商品抵用券一張及精美冰淇淋禮盒。
來到新北市石門區，除首選富基漁港嚐海味外，另一處最夯的人氣景點就是石門洞，這裡是石門區的著名地標，也是「石門區」名稱的由來。百萬年前大屯火山群噴發後沖刷到海岸邊的岩層，長期日積月累受到海水侵蝕，後來經過地面抬升，形成一個約十多公尺高的天然「海蝕拱門」，非常壯觀！而石門洞兩側各有一個景觀平台，能360度遠眺海岸美景!其右前方還有一座白色情人橋，是情侶最佳觀浪與聽浪處，白色的拱橋連接兩座海蝕平台，情侶在橋上欣賞海浪在橋底衝起的浪花，聆聽海浪拍打橋底的浪潮聲，享受兩人浪漫時光。
新北市漁業處表示，富基魚市在年節前的兩週週末(1/27、1/28、2/3、2/4)共四天，舉辦水攤消費滿3,000元，即贈200元抵用券活動，並可抽獎乙次，每日抽出100組獎品，獎項包含龍蝦、龍虎斑、生魚片與魚酥等優質鮮貨與乾貨，歡迎民眾前來富基魚市餐廳大啖海味，這裡能邊嚐美食、邊透過大片落地窗欣賞富基漁港的美麗風景，也能順道採購年節漁貨回家及順遊石門海蝕拱門與情人橋，來一場大自然的饗宴，為冬日暖心之旅劃上完美的休止符。
(年菜訂購專線：姊妹餐廳江小姐 0939254618；(02)2638-0330；(02)2638-2110)
富基魚市姊妹餐廳外帶年菜。(圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)
白色情人橋。 (圖/新北市觀光旅遊網)
富基漁港景觀。 (圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)