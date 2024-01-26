冬日來富基漁港大啖暖心海味x順遊石門海蝕拱門及情人橋

近期冷風凜凜，最適合進補， 而富有高營養價值的海鮮，正是不可錯過的好選擇!新北石門的富基 漁港，除了是北海岸萬里蟹的知名產地， 也供應各式各樣的野生海味，新鮮程度無可挑剔， 歡迎民眾來富基漁港大啖海味，既暖心又暖胃， 還能順遊附近的石門知名景點—海蝕拱門及情人橋， 欣賞奇特的自然地形與海天一線的美景。

進入石門富基漁港， 印入眼簾的是融入萬里蟹花紋彩繪的墨西哥帽造型屋頂， 活潑的色調十分吸睛，而墨西哥帽下方的富基魚市， 除了可以採買新鮮漁貨，魚市內的兄弟海產、味味海鮮、姊妹餐廳， 也提供最優質的代客料理服務讓您即刻品嚐到尚青的海味。 冷冷的冬日裡適逢年節將至，姊妹餐廳推出暖心海味料理，「 鮑魚燉雞湯」海陸交織的飄香，搭配喝下肚的溫暖感， 幸福滋味無法言喻，「古早味白鯧米粉鍋」真材實料， 每一口都濃郁香醇，色香味十足!另姊妹餐廳也於年節推出兩款外帶 年菜「歡喜團聚」(原價6,900元，特價6,500元)及「 豪華套餐」(原價9,800元，特價8,800元)—其中「 歡喜團聚」有海鮮佛跳牆、醬汁紅燒魚、避風塘炒蟹、 錦繡五福拼盤及鮑魚燉雞湯，而「豪華套餐」菜色升級更為澎湃，有 龍蝦蒜泥粄條、紅蟳米糕、清蒸龍虎斑及富貴圓蹄等， 店家堅持活體海鮮現撈現煮，歡迎來電訂購年菜組合外帶，或於餐廳 內享用，即日起至2月2日止訂購享早鳥優惠贈送500元商品抵用 券一張及精美冰淇淋禮盒。

來到新北市石門區，除首選富基漁港嚐海味外， 另一處最夯的人氣景點就是石門洞，這裡是石門區的著名地標， 也是「石門區」名稱的由來。 百萬年前大屯火山群噴發後沖刷到海岸邊的岩層， 長期日積月累受到海水侵蝕，後來經過地面抬升， 形成一個約十多公尺高的天然「海蝕拱門」，非常壯觀！ 而石門洞兩側各有一個景觀平台，能360度遠眺海岸美景!其右前 方還有一座白色情人橋，是情侶最佳觀浪與聽浪處， 白色的拱橋連接兩座海蝕平台， 情侶在橋上欣賞海浪在橋底衝起的浪花， 聆聽海浪拍打橋底的浪潮聲，享受兩人浪漫時光。

新北市漁業處表示，富基魚市在年節前的兩週週末(1/27、1/ 28、2/3、2/4)共四天，舉辦水攤消費滿3,000元， 即贈200元抵用券活動，並可抽獎乙次，每日抽出100組獎品， 獎項包含龍蝦、龍虎斑、生魚片與魚酥等優質鮮貨與乾貨， 歡迎民眾前來富基魚市餐廳大啖海味，這裡能邊嚐美食、 邊透過大片落地窗欣賞富基漁港的美麗風景， 也能順道採購年節漁貨回家及順遊石門海蝕拱門與情人橋， 來一場大自然的饗宴，為冬日暖心之旅劃上完美的休止符。

(年菜訂購專線：姊妹餐廳江小姐 0939254618；(02)2638-0330；(02) 2638-2110)

富基魚市姊妹餐廳外帶年菜。(圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)

白色情人橋。 (圖/新北市觀光旅遊網)

富基漁港景觀。 (圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)