Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

美國捐贈台灣首隻電子產品偵測犬　可聞出記憶卡、冷錢包等打擊數位犯罪

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/26 17:17
台灣首隻電子產品偵測犬Wafer（晶圓）26日亮相，是2歲黑色拉布拉多公狗，民國112年8月抵達台灣後，已協助3件重大刑案（圖／中央社）

台灣首隻電子產品偵測犬Wafer（晶圓）26日亮相，是2歲黑色拉布拉多公狗，民國112年8月抵達台灣後，已協助3件重大刑案（圖／中央社）

美國非營利組織「地下鐵路行動」無償捐贈台灣首隻電子產品偵測犬，打擊數位犯罪，目前已參與3次重大刑案，今（26）日首次亮相。

刑事局上午召開記者會，公布全台首隻電子產品偵測犬Wafer（晶圓）執行勤務成效。Wafer為2歲黑色拉不拉多公狗，在去年7月警政署保三總隊警員赴美受訓後，於8月間將Wafer帶回台灣投入維護治安。

「地下鐵路行動（Operation Underground Railroad, O.U.R.）亞洲區副主席戴維斯（Nate Davis）介紹，O.U.R致力打擊人口販運與兒少性剝削犯罪，組織內有許多退休警員，因了解警察平時面臨的困境，加上現今犯罪網路及資訊化，若嫌犯把犯罪資料存放在數位產品內，警方需有更多設備，而可以聞出電子產品的偵測犬Wafer，將可成為打擊數位犯罪的利器。

刑事局指出，Wafer可透過聞出電子產品裝置化學塗料，偵測到手機、硬碟、SD卡，或甚至是虛擬貨幣冷錢包，曾經協助員警查獲犯罪集團藏匿在床頭櫃抽屜及衣櫃的平板電腦與手機。

Wafer自去年8月來台至今，已協助3件重大刑事案件，分別為保三總隊查獲貨櫃車床夾藏52公斤安非他命的幕後主嫌存放資料，以及去年12月間支援地方警局查緝選舉賭盤、詐騙洗錢等案。

戴維斯表示，台灣產製晶圓等產品而將其取名為Wafer，因了解台灣重視且努力打擊人口販運等，決定無償捐贈電子產品偵測犬。
美國
地下鐵路行動
電子產品
偵測犬
拉不拉多
刑事局
犯罪
數位犯罪

相關新聞

外傳吐瓦魯26日大選後外交轉向　美國：鼓勵各國擴大與台灣往來
外傳吐瓦魯26日大選後外交轉向　美國：鼓勵各國擴大與台灣往來
2024/01/26 11:45
美國「國會台灣連線」共同主席談對台軍售交付延宕：會有改善與進展
美國「國會台灣連線」共同主席談對台軍售交付延宕：會有改善與進展
2024/01/25 21:09
北韓試射新型戰略巡弋飛彈　中國與美國看法為何？
北韓試射新型戰略巡弋飛彈　中國與美國看法為何？
2024/01/25 18:56
冷戰以來最大規模 北約軍演劍指俄國
冷戰以來最大規模 北約軍演劍指俄國
2024/01/25 14:22
狂賀！台裔美籍導演《金門》強勢問鼎奧斯卡　紐約時報平台播出引觀眾共鳴
狂賀！台裔美籍導演《金門》強勢問鼎奧斯卡　紐約時報平台播出引觀眾共鳴
2024/01/24 20:55

更新時間 : 2024-01-26 22:41 GMT+08:00

最受歡迎

南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了
長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品
雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
陷淡化LGBTQ涵義爭議　IU採納意見將新曲歌名改為「Love Wins All」
陷淡化LGBTQ涵義爭議　IU採納意見將新曲歌名改為「Love Wins All」