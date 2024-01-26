美國捐贈台灣首隻電子產品偵測犬　可聞出記憶卡、冷錢包等打擊數位犯罪

美國非營利組織「地下鐵路行動」無償捐贈台灣首隻電子產品偵測犬，打擊數位犯罪，目前已參與3次重大刑案，今（26）日首次亮相。

刑事局上午召開記者會，公布全台首隻電子產品偵測犬Wafer（晶圓）執行勤務成效。Wafer為2歲黑色拉不拉多公狗，在去年7月警政署保三總隊警員赴美受訓後，於8月間將Wafer帶回台灣投入維護治安。

「地下鐵路行動（Operation Underground Railroad, O.U.R.）亞洲區副主席戴維斯（Nate Davis）介紹，O.U.R致力打擊人口販運與兒少性剝削犯罪，組織內有許多退休警員，因了解警察平時面臨的困境，加上現今犯罪網路及資訊化，若嫌犯把犯罪資料存放在數位產品內，警方需有更多設備，而可以聞出電子產品的偵測犬Wafer，將可成為打擊數位犯罪的利器。

刑事局指出，Wafer可透過聞出電子產品裝置化學塗料，偵測到手機、硬碟、SD卡，或甚至是虛擬貨幣冷錢包，曾經協助員警查獲犯罪集團藏匿在床頭櫃抽屜及衣櫃的平板電腦與手機。

Wafer自去年8月來台至今，已協助3件重大刑事案件，分別為保三總隊查獲貨櫃車床夾藏52公斤安非他命的幕後主嫌存放資料，以及去年12月間支援地方警局查緝選舉賭盤、詐騙洗錢等案。

戴維斯表示，台灣產製晶圓等產品而將其取名為Wafer，因了解台灣重視且努力打擊人口販運等，決定無償捐贈電子產品偵測犬。