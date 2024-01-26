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在職學英語痛苦？台灣英語補教業者：善用數位科技、方法要對

零碎的通勤時間規劃單字記憶小活動，到了假日或休假日，在職學習者可以透過實體或線上參與口說會話課，練習與提升輸出的能力。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/26 17:32
( 路透社圖片 )

( 路透社圖片 )

在台灣，民眾普遍有感儘管學生時代英語學習時數高，在職場裏仍難有所施展，尤其當國際貿易與交流互動與日俱增，「聽不太懂」也「說不出口」是許多人內心的痛。

意識到英語能力對於國家整體競爭力的重要性，副總統暨2024總統當選人賴清德，在2018年任閣揆期間，推動「雙語國家」為政府重大政策，政策立意良善，但執行面在國內引起許多專家正反討論。

國內知名補教業者表示，英語能力快速提升在短時間可以透過某些方法達成，但要維持語言上的競爭力，長期學習環境的配合是需要的，但如何塑造這樣一個環境，不同族群有不同適合的作法。

菁英國際執行長高偉恩表示，考試導向的需求仍是多數學生上補習班學英語的主要原因，但隨著台灣即將轉變為雙語社會，補習班應超越既有形式，著重成為學習輔助的角色，尤其是隨著科技不斷改變、學習方式不斷變化，機構二十年以來不斷開發系統，迎合新世代學生的使用習慣。

「除了提高英語學習時數，2030雙語政策也強化數位學習這一塊，傳統的實體補習班也在此浪潮下推展數位化」，高偉恩說道。

菁英教學研發部經理馬中溥指出，新世代，尤其是2000年後出生的學生，他們很多是拿著手機、平板長大的，一開始他們使用這些連網的設備目的是為了娛樂，但疫情來了， 他們不得不把這些連網的行動設備當做是學習工具。

馬中溥補充，「科技就是不斷地在改變，我們也必須不斷研發新系統滿足用戶的習慣與需求，當中不斷從教師與學生端得到的反饋做修正與系統優化。」

除了在學的學生，許多在職工作者對於英語學習需求亦高，英語學習機構業者也推出客製方案幫助這群人在通勤、下班與周末休假等各種不同情境下，都能方便學習的服務。

馬中溥說，在職的英語學習者仍須先累積一定的閱讀、聽力這類輸入型的課程，透過大腦的消化後，才能做所謂的輸出，在語言學習上就是口說和寫作。所以我們要先幫助職學習者，在他們零碎的通勤時間規劃單字記憶小活動，讓他們能自然而然打造永恆的記憶，未來在輸出時能快速的提取使用。假日或休假日，在職學習者可以透過實體或線上參與口說會話課，練習與提升輸出的能力，而這套邏輯實證是有效能達到目標。
雙語社會
雙語國家
英語學習

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