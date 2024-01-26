全球、全美首例「氮氣死刑」 阿拉巴馬州死囚於人道爭議中伏法

美國阿拉巴馬州當地時間週四（1/25）晚間8點25分，一名58歲的死囚Kenneth Smith被宣布死亡，而他伏法的方式為戴上面罩呼吸純氮，導致體內缺氣而窒息身亡，為全美也是全球第一例。基於此處決方式未經測試、有拉長行刑時間的可能性、造成死刑犯極其痛苦等幾大疑慮，引發全球關注。

Kenneth Smith於1988年3月因僱傭謀殺Elizabeth Sennett而遭判處死刑，其本應在2022年11月以靜脈注射方式處決，但執行人員嘗試多次，歷經4小時仍無法找到最佳靜脈點以進行注射，最終宣告暫停執行；而Smith的另一名同黨已在2010年遭處決。

Smith的律師團隊表示，「氮氣死刑」在未經任何測試的情況下，就擅自以此方式處決Smith將違反憲法對人權的保護。為搶救Kenneth Smith的性命，律師團隊週四一早再次向最高法院申請緊急請願，Smith的處決時間原定是當地時間下午6點，但由於美國最高法院權衡他的最終上訴而被推遲。直到近晚上8點法院駁回了上訴，批准執行。

其代表律師表示，以氮氣缺氧的方式，會造成劇烈疼痛，是相當殘忍的一種刑罰方式，形同虐待。但阿拉巴馬州聲稱，這是有史以來最人道的處決方式。但根據執行室的記者說法，Smith的死亡方式絕非人道。

據了解，全美僅阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州和密西西比州批准合法使用「氮氣死刑」，但在此之前，沒有一州實際執行過。

執行室的記者表示，在剛開始執行「氮氣死刑」時，Kenneth Smith的意識清晰，但幾分鐘後，他開始在床上翻滾，並多次嘗試深呼吸，之後他的呼吸開始變緩慢，直到完全呼吸停止。

在執行死刑後的新聞發布會上，阿拉巴馬州懲教署表示，Kenneth Smith在執行死刑前，最後一餐吃了牛排、薯餅和雞蛋，於當地時間週四晚間8點25分宣告死亡。據了解，行刑官在執行死刑時，為躺在擔架上的史密斯戴上面罩，並留兩分鐘交代遺言，最後在面罩灌輸氮氣約15分鐘。

受害者的其中一名兒子Mike Sennett亦出席這場記者會，他說，「雖然執行死刑已換不回母親的性命，從事發至今已35年了，我們早已原諒三名加害人了，但Smith的死亡讓我們感覺『正義終於伸張』，Kenneth Smith也終於為他的錯誤行為付出代價，事情總算有個了結。」