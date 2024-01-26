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〈時評〉台灣立法院若「韓江配」 國民黨、民眾黨將自食惡果

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2024/01/26 17:44
民眾黨主席柯文哲（前右）1月26日上午前往民眾黨立法院黨團辦公室出席黨團會議，並對媒體表示，由於民眾黨主張公開透明的政治價值，因此決定有意...

民眾黨主席柯文哲（前右）1月26日上午前往民眾黨立法院黨團辦公室出席黨團會議，並對媒體表示，由於民眾黨主張公開透明的政治價值，因此決定有意...

國會龍頭即將改選，在三黨不過半的情況下，國民黨不分區立委當選人韓國瑜很可能當選立法院長，或許這對新政府施政會造成極大挑戰，不過，國民黨和民眾黨一樣吃力不討好，若只是一直監督，沒有帶給政府改革的契機，結果將會是自食惡果，四年後輸得更慘。

民眾黨在新國會擁有八席，以目前藍綠的應對方式，民眾黨絕對是「少數」、卻未必是「關鍵」，只要國民黨、民進黨不買白營的帳，不僅在立法院各委員會無法擔任召集委員、主導議事，甚至每次提案都得看他黨的臉色。

自命清高的民眾黨，不願和藍綠攪和在一起，因此傳出自行推出立法院長人選，不去支持國民黨或民進黨推出的對象，這是黨內其中一部分人士的主張，但迫於現實的壓力，沒有和他黨合作，將落入一事無成的困境，所以另一派呼籲正副院長選舉時必須向他黨示好。

不論民眾黨採取哪一種路線，都是雙面刃，所以截至目前為止尚未拿定主意。反觀國民黨，韓國瑜很早就表態要爭取國會龍頭，並且決定和國民黨立委江啟臣搭配競選。

即使黨內有人持不同意見，並且希望黨團成員能先進行假投票，但黨中央心意已決，力推「韓江配」上場；這顯示國民黨的黨意仍然凌駕於民意之上，未考量到黨內區域立委的想法，以及社會大眾的觀感。

回想在這次選舉的競選過程，國民黨因為將韓國瑜列為不分區名單第一名而感到沾沾自喜，相形之下，民進黨在選舉尾聲的策略上，進一步主攻韓國瑜的爭議，投票結果證明，國民黨的政黨得票率不如預期，充分代表這份名單受到選民的質疑。

如今，國民黨沒有檢討選舉的結果，更進一步忽略民意要硬推韓國瑜選立法院長。以新一屆的國會組成來看，若民進黨沒有獲得民眾黨的支持，韓國瑜幾乎可以篤定當選，這難道是選民的期待嗎？

韓國瑜曾任立委，也當過高雄市長，從他以往的表現來說，已經可以預見未來情況，恐怕只有監督、制衡、給民進黨政府穿小鞋。而造成這個結果的正是民眾黨和國民黨，難道四年後他們就會如願以償嗎？
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韓江配
國民黨
民進黨
民眾黨

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更新時間 : 2024-01-26 22:41 GMT+08:00

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