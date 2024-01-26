〈時評〉台灣立法院若「韓江配」 國民黨、民眾黨將自食惡果

國會龍頭即將改選，在三黨不過半的情況下， 國民黨不分區立委當選人韓國瑜很可能當選立法院長， 或許這對新政府施政會造成極大挑戰，不過， 國民黨和民眾黨一樣吃力不討好，若只是一直監督， 沒有帶給政府改革的契機，結果將會是自食惡果，四年後輸得更慘。

民眾黨在新國會擁有八席，以目前藍綠的應對方式，民眾黨絕對是「 少數」、卻未必是「關鍵」，只要國民黨、民進黨不買白營的帳， 不僅在立法院各委員會無法擔任召集委員、主導議事， 甚至每次提案都得看他黨的臉色。

自命清高的民眾黨，不願和藍綠攪和在一起， 因此傳出自行推出立法院長人選， 不去支持國民黨或民進黨推出的對象， 這是黨內其中一部分人士的主張，但迫於現實的壓力， 沒有和他黨合作，將落入一事無成的困境， 所以另一派呼籲正副院長選舉時必須向他黨示好。

不論民眾黨採取哪一種路線，都是雙面刃， 所以截至目前為止尚未拿定主意。反觀國民黨， 韓國瑜很早就表態要爭取國會龍頭， 並且決定和國民黨立委江啟臣搭配競選。

即使黨內有人持不同意見，並且希望黨團成員能先進行假投票， 但黨中央心意已決，力推「韓江配」上場； 這顯示國民黨的黨意仍然凌駕於民意之上， 未考量到黨內區域立委的想法，以及社會大眾的觀感。

回想在這次選舉的競選過程， 國民黨因為將韓國瑜列為不分區名單第一名而感到沾沾自喜， 相形之下，民進黨在選舉尾聲的策略上，進一步主攻韓國瑜的爭議， 投票結果證明，國民黨的政黨得票率不如預期， 充分代表這份名單受到選民的質疑。

如今，國民黨沒有檢討選舉的結果， 更進一步忽略民意要硬推韓國瑜選立法院長。 以新一屆的國會組成來看，若民進黨沒有獲得民眾黨的支持， 韓國瑜幾乎可以篤定當選，這難道是選民的期待嗎？

韓國瑜曾任立委，也當過高雄市長，從他以往的表現來說， 已經可以預見未來情況，恐怕只有監督、制衡、 給民進黨政府穿小鞋。而造成這個結果的正是民眾黨和國民黨， 難道四年後他們就會如願以償嗎？