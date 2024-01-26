地圖將台灣標記為國家　南韓遊客遭中國海關扣留逾1小時

日前一名南韓旅客入境中國時遭海關扣留，因海關在檢查行李時發現一本筆記本，內附的韓文地圖上將台灣標示成國家。

韓聯社報導，24日上午，一名72歲的韓國人鄭某從仁川機場搭乘大韓航空前往中國，在抵達瀋陽桃仙機場時遭海關攔下檢查行李，海關在行李找到了一本日記本，裡面附著一張將台灣標示成國家的世界地圖。

鄭某表示，海關人員當時指出，地圖上標記台灣及台北的方式，與其他國家和首都的方式一樣，可能會被誤會台灣是個獨立的國家，違背一個中國原則，另外也指出西藏國境的標示太模糊，因此一邊說著「這該調查一下」，一邊將他帶進辦公室扣留。

鄭某說，即使他向海關抗議自己根本不知道日記本來有地圖，海關仍堅持將他扣留，最後他打電話向瀋陽的僑胞求助，海關才在一個多小時後將他釋放，並將地圖從日記本撕下，請鄭某回國時再領取。

鄭某表示，他往來中國工作已30多年，但是第一次遇到這種情況，他因為會中文還能向海關表達不滿，但若是第一次踏上中國的外國人一定會很害怕。

有人指出，中國嚴格限制地圖於境內的流通，但以地圖為由扣留入境的外籍人士十分罕見。

韓國駐瀋陽總領事館表示，正在調查此事的來龍去脈，若中國海關確實執法過當，將強烈要求防止類似事件再次發生，也提醒民眾盡量避免攜帶有爭議的地圖。

報導指出，中國於去年1月開放國境後，因外國遊客遲遲未增加而苦惱。去年上半年，中國旅行社接待的外國遊客僅47.08萬人，僅占新冠肺炎爆發前的2019年同期的5.5%。

為吸引外國遊客，中國於去年12月對6個國家開放免簽，也正在計畫開放泰國、新加坡及瑞士免簽入境，另外也簡化了美國人簽證的程序，以及減免包含韓國在內12個國家的25%簽證手續費等，但若這類事情持續發生，無論給予多少便利可能都仍無法挽回更多遊客。