衛福部宣布40億元獎勵夜班 護理師公會：應該三班都要發 否則全民皆輸

為挽救護理人力流失，衛福部今（26）日公告各層級醫院三班護病比標準，另同步啟動三班輪值夜班護理人員直接獎勵並規劃醫院達標獎勵，小夜班每班獎勵400至600元、大夜班每班獎勵600至1,000元。對此，護理師公會回應，肯定三班護病比政策向前邁進，但健保專款不宜只獎勵夜班，且不應區分醫院層級別。

根據衛福部數據，領證護理人員約31萬人，但統計至去年12月底執業人數19萬24人，護理人力長期面臨短缺窘境。而醫院護理人員80%以上均需輪值三班，三班輪值被視為醫院護理人員離職的主因之一。

為鼓勵醫院護理人員留任並提升輪值夜班之意願，衛福部於113年全民健康保險總額之其他預算，編列「因應醫院護理人力需求，強化住院護理照護量能」專款項目40億元，優先用於強化住院夜班護理照護量能。

部長薛瑞元表示解釋，40億元專款將運用於醫院輪值夜班護理人員獎勵，其中27億元挹注於急性一般病床夜班護理人員，並依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金，小夜班每班獎勵400至600元、大夜班每班獎勵600至1,000元，由中央健康保險署按月撥付款項；其餘13億元則由醫院統籌運用於提升院內其他須輪值夜班單位之護理人員夜班費。

衛福部今日公布40億元專款將運用於醫院輪值夜班護理人員獎勵。（圖／衛福部）

根據新的獎勵方式估算，若白班加上小夜班，每月額外獎勵為6400元至9600元；白班加大夜班，每月額外獎勵為；9600至1萬6千元；若21天完全值大夜班，約可領到每月額外獎勵1萬2600元至2萬1千元。1月獎金預計2月1日匯入醫院帳戶，之後則是每個月底發放。

各層級醫院三班護病比標準則為，醫學中心：白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院：白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院：白班1比10、小夜1比13、大夜1比15；預計3月1日上路。

依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金，小夜班每班獎勵400至600元、大夜班每班獎勵600至1,000元。（圖／衛福部）

對此，中華民國護理師護士公會全國聯合會隨即發布新聞稿強調，獎勵金發放應含括三班護理人員，且不應區分醫院層級別；為扣合協定事項之｢優先用於強化住院夜班護理照護量能｣，以白班權重為2、大（小）夜班權重各為4之加權方式計算獎勵金額；獎勵對象是以服務於醫療機構設置標準醫院病床別的護理人員為主；獎勵金以醫院代收代付方式，撥付予護理人員。

護理師公會還說，根據醫院第一線護理師對只補助夜班費的看法，受訪者均認為「會讓只能上白班的護理師覺得不公平」、「為了排班公平反而造成花花班」、「預約班別、換班與排班會更困難」、「會因工作負荷與收入不均造成同事不平」、「病房的工作分派變困難」以及「影響護理師白班接受教育訓練的意願」等。

因此，護理師公會擔心此政策之施行將導致後續更多的排班不公及護理人員在醫院層級之間流動的問題，錢之分配不患寡而患不均，如後續衍生更多的問題，不僅政府的美意打折，若因此加速護理人員流失，才是全民皆輸!