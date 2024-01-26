頂級佛跳牆開箱影片！星級餐廳精選官燕花膠高檔食材　龍蝦球、金魚餃這些年菜超欠吃

年節將至，台灣餐飲業者紛紛推出限定年菜搶客，外帶市場更是兵家必爭之地，位於五星飯店台北文華東方酒店的米其林星級中餐廳「雅閣」首度下戰場，推出「極品佛跳牆」外帶，不僅食材高檔用料豐富，烹煮過程也毫不馬虎，和市面上的年菜有極大區別。

主廚鄭國雄精選官燕、花膠、鮑魚等高檔食材，使用三黃雞與金華火腿悉心慢熬八小時後過濾製成上湯，湯底佐料蹄筋入油清炸鎖住甜味富含膠質，金華火腿及瑤柱用高溫烤出香味，歐洲六頭鮑以鮑魚汁滷製增添鮮美再放入花膠續燉一小時，壓軸登場的官燕先用冷水泡上2至3天，口感較為Q彈保持脆度。

「極品佛跳牆」整體口感清香不油膩，吃得到海味的鮮美及入口即化的燕窩，蹄筋的膠質在嘴裡幸福化開的瞬間，可讓愛美的女性享受到滿滿的膠原蛋白，不僅可在店內享用也首度提供外帶選項，限量百份，一份要價NT$13,888，至今（26）日已售出八成。

雅閣於初一至初六（2月10日至15日）推出新春賀年套餐，內用深受饕客歡迎，除夕餐期訂位已於11月額滿，初一與初二預訂近9成，初三至初六亦有逾8成之訂席，許多客人是於去年用餐完直接預定，年節套餐分為「花開富貴賀年套餐」每位3,888元+10％、「喜氣盈門賀年套餐」每位4,888元+10％。

除了佛跳牆外，年節菜單上必嚐的選項包含〈XO醬炒如意龍蝦球〉將龍蝦過油鎖住香氣與水份後，再加入雅閣X.O.醬爆炒；超吉祥的〈金魚帶子餃〉外型為超萌金魚讓人捨不得吃，內餡以北海道元貝與白蝦打成泥混合，加入干貝絲與中芹粒，外皮則以紅蘿蔔汁染色並刷上金粉；〈鴛鴦剁椒蒸青斑柳 〉完全不會辣，將台灣青斑菲力切塊，鋪上青椒及紅椒製成的鴛鴦剁椒醬汁一同蒸製；最後製成像金條的手工黑糖年糕甜而不膩是完美的結尾，也象徵新年榮華富貴十分吉利。

雅閣年菜開湘影片。(影/台灣英文新聞Lyla Liu)