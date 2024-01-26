外傳吐瓦魯26日大選後外交轉向　美國：鼓勵各國擴大與台灣往來

外傳邦交國吐瓦魯可能在26日大選後與台灣斷交，轉而與中國建交，美國國務院對此表示，台灣是可信賴且理念相近的民主夥伴，鼓勵各國擴大與台灣往來。

吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）日前接受路透社訪問表示，吐瓦魯在26日選舉過後，將重新審視與台灣的外交關係，若決定外交轉向，將與中國建交。

根據中央社，美國國務院發言人表示有看到相關報導，並表示，美國認為台灣是可信賴且理念相近的民主夥伴，台灣在世界各地的夥伴關係，不論是官方或非官方，都為這些國家公民提供顯著且可持續的利益，鼓勵各國擴大與台灣往來。

外交部長劉永健24日表示，對潘恩紐（Seve Paeniu）為競選連任而提出個人政治主張，背後顯然有中國因素影響，並不代表土國官方立場。

吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）與吐國財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）為親戚，他日前接受外媒採訪時也說道，有消息人士告訴他，吐瓦魯在26日大選後將外交轉向，與中國建交。

外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉23日表示，在得知吐國駐台大使潘恩紐提及吐國可能與台灣斷交後，第一時間就向吐國高層查證，吐國也澄清這是潘恩紐個人言論，非吐國立場，並強調與台邦誼堅定。