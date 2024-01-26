【人生百味 】台灣企業尾牙、街頭尾牙一瞥

企業尾牙

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）再度來台，1月25日晚間親自出席台灣分公司在台北喜來登飯店的尾牙活動，展現對分公司的重視，入場時開心向眾人揮手致意。中央社

(編按: 本文圖輯依日期遠近排序, 舉辦日期較早者在下方)

代工廠和碩1月21日舉辦團圓日尾牙晚會，席開約800桌，總獎金超過新台幣1.6億元，會前受訪主管包括和碩董事長童子賢（左1）、共同執行長鄧國彥（左2）、共同執行長鄭光志（右2）、副董事長程建中（右1）。中央社

台灣大哥大完成合併台灣之星後，首度舉行員工尾牙，董事長蔡明忠1月20日表示，台灣大將在千萬用戶基礎上，布局更多超5G創新應用，成為未來5至10年間的成長動能。（台灣大提供）中央社

台驊2024年成立滿40週年，20日在東方文華飯店舉辦大型尾牙，董事長顏益財（左）認為，雖然2024年海運市場充滿變數，但仍可望優於2023年，「地龍翻身」。中央社

街頭尾牙

「人生百味2024街頭（愛喲）尾牙」1月19日起至21日一連3天在台北車站周邊舉辦，系列活動包含餐車饗宴、游擊活動、議題講座等，除在歲末年終為無家者送上溫暖，也歡迎社會各界一同來了解相關議題。中央社

「人生百味2024街頭（愛喲）尾牙」活動1月19日起一連3天在台北車站周邊登場，除了提供街友溫暖餐點，20日晚間也將募集來的愛心衣物放上衣架，邀請街友前來挑選自己喜歡的服飾。中央社

社團法人人生百味文化建構協會舉辦「人生百味2024街頭（愛喲）尾牙」，1月20日晚間由志工在台北車站周邊推著餐車發餐供街友們享用，在寒冬中為無家者送上一份溫暖。中央社

「人生百味2024街頭（愛喲）尾牙」系列活動1月20日晚間持續在台北車站周邊登場，現場也提供義剪服務，讓街友們在歲末年終之際也能「變髮」準備迎新年。中央社

「人生百味2024街頭（愛喲）尾牙」1月20日在台北車站周邊進行，盼透過活動邀請各界共同關注無家者等都市貧窮議題，現場除為街友提供餐食，也準備了春聯紙讓眾人揮毫、寫下新年願望，提前感受溫暖年味。中央社