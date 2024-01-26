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【台股收跌失守萬八】聯電、英特爾合作開發12奈米製程　法人：營收貢獻視需求

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/26 14:46
圖為英特爾位於亞利桑那Chandler的Fab 42工廠 (路透2020年10月檔案照片/Nathan Frandino)

圖為英特爾位於亞利桑那Chandler的Fab 42工廠 (路透2020年10月檔案照片/Nathan Frandino)

聯電與英特爾（Intel）將在美國合作開發製造12奈米製程平台，聯電表示，2027年量產後對業績將具正面效益，此合作案是雙方互補，將共享獲利。法人認為，合作案對雙方都將有利，但營收貢獻須觀察客戶需求。

聯電與英特爾共同宣布，將在英特爾位於美國亞利桑那州Ocotillo Technology Fabrication的12、22和32廠開發和製造12奈米製程，預計2027年投入生產。

聯電指出，12奈米是聯電現有28奈米及22奈米製程的延伸，透過與英特爾合作，聯電不需花錢就可以建置12奈米產能。英特爾的晶圓廠產能則可有效利用，製程技術平台也將更加完備。合作案將是互補，並共享獲利，預期2027年效益可望逐步顯現。

中央社引述法人表示，聯電與英特爾合作，有利於英特爾達成2030年前成為全球第2大晶圓代工廠的目標，同時有助於聯電以較具成本效益的方式，為客戶提供12奈米產能，只是實際營收貢獻須觀察客戶需求。

法人指出，聯電客戶短期投片需求未見回升，加上匯率變化，預期聯電今年第1季業績可能季減5%至7%；不過第1季應為營運谷底，聯電後續業績有機會逐季回升。

台股今天開盤失守萬八大關，盤中雖在資金力挺下再創18029.85點波段新高，但隨後賣壓湧向人工智慧（AI）族群，指數終場下跌7.59點，收在17995.03點，跌幅0.04%，成交值新台幣2539.58億元；台股本週上漲313.51點，週線連2紅。

收盤時上漲417家，下跌469家，持平135家。

成交量前5名個股為聯電、群創、元大滬深300正2、復華台灣科技優息、泰金寶-DR。

漲幅前5名個股為浪凡、太空梭、泰金寶-DR、皇昌、宏致。

跌幅前5名個股為世界健身-KY、神基、大山、大量、歐格。

台積電表現有撐，終場收在644元，上漲2元，漲幅0.31%，鴻海同樣抗跌，終場上漲0.49%；金融類股也獲資金進場力挺，類股收盤上漲0.78%。

AI族群今天湧現賣壓，高價股緯穎盤中翻黑收在2080元，下跌15元，跌幅0.72%。廣達、技嘉、緯創、雙鴻、奇鋐終場盡墨。

英特爾（Intel）、聯電昨(25日) 宣布將攜手開發12奈米平製程平台，但英特爾預測第1季營收可能比市場預期的還低20億美元以上，股價在盤後交易下跌10%，聯電今天湧現賣壓，盤中最低下挫4.49%。

AI概念股多數拉回，除高價股緯穎表現抗跌外，廣達、技嘉、緯創、雙鴻、奇鋐盤中走跌。

農曆春節假期將至，觀光股今天受資金青睞，類股盤中漲逾1%；航空雙雄漲跌互見，長榮航機師取得罷工權，工會25日預告春節及清明連假前後為警戒區段，長榮航盤中挫逾1%，華航獲買盤轉進，表現抗跌。

中央社引述台新投顧副總經理黃文清接受電訪時分析，台股攻上萬八大關後，部分漲多中小型股拉回修正，指數在高檔震盪，且農曆春節封關將至，預估此前市場情緒將呈現觀望。
聯電
英特爾
台股
萬八
18000點

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