【台股收跌失守萬八】聯電、英特爾合作開發12奈米製程　法人：營收貢獻視需求

聯電與英特爾(Intel)將在美國合作開發製造12奈米製程平台,聯電表示,2027年量產後對業績將具正面效益,此合作案是雙方互補,將共享獲利。法人認為,合作案對雙方都將有利,但營收貢獻須觀察客戶需求。

聯電與英特爾共同宣布,將在英特爾位於美國亞利桑那州Ocotillo Technology Fabrication的12、22和32廠開發和製造12奈米製程,預計2027年投入生產。

Offering customers greater choice and a diversified supply chain.



Intel and UMC are collaborating on the development of a 12 nm process platform to address high-growth markets.



