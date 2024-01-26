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亞洲50大酒吧首席調酒師快閃台北客座　風味調酒靈感源於新加坡甜點

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/26 10:42
「M.O. Bar」位於台北文華東方酒店五樓。（圖／飯店提供）

「M.O. Bar」位於台北文華東方酒店五樓。（圖／飯店提供）

繼去年12月邀請曼谷知名調酒師快閃廣獲好評後，台北文華東方酒店「M.O. Bar」再次邀來榮獲2023年亞洲50大酒吧第42名的新加坡知名酒吧「Native」首席調酒師Yong Wei與調酒師Syazwan，於今（26）日分享4 款當紅風味調酒。

「Native」酒吧以帶有豐富新加坡在地與亞洲鄰近國家特色的調酒作品聞名，不僅於2023年拿下亞洲50大酒吧第42名，2019年至2021年間更連續三年榮獲世界50大酒吧前20名的殊榮。

此次受邀來台的首席調酒師Yong Wei於2017年初入行，此前曾於西班牙餐廳工作自此開啟對酒類的興趣，在加入Native團隊後曾代表Native至希臘、印度、英國、澳洲、哥倫比亞與西班牙等國巡迴客座，並於2020年晉升首席調酒師，更考取新加坡The Beverage Clique Academy品飲證照，其調酒作品廣受顧客歡迎。

此次帶來的四款調酒包含以新加坡在地甜點Pulut Hitam為靈感，使用芒果、香蕉等熱帶水果入酒，分別為Mango Ginger、Snow Pear、Black Rice、Banana，現場將由南美洲Groove Station主唱Norma Medina與吉他手Fabio Moreira帶來精彩演出，沿襲1920年代Art Deco 裝飾藝術風格的「M.O. Bar」位於台北文華東方酒店五樓，活動將於晚間8:30至12:30登場。

Mango Ginger

亞洲50大酒吧首席調酒師快閃台北客座　風味調酒靈感源於新加坡甜點

以麥卡倫威士忌為基底，運用在地生產的特殊品種薑「芒果薑」呈現綠芒果的風味，搭配羅勒與柑橘享用，風味酸甜清爽。

Snow Pear

亞洲50大酒吧首席調酒師快閃台北客座　風味調酒靈感源於新加坡甜點

Yong Wei與Syazwan帶來Native自製的菊花杜松子酒，搭配杏仁、檸檬蒸餾液和雪梨，為這款杏仁酒雞尾酒帶來更加清新的風味詮釋。

Black Rice

亞洲50大酒吧首席調酒師快閃台北客座　風味調酒靈感源於新加坡甜點

以新加坡在地的甜點「Pulut Hitam」為靈感，將黑米烤至釋放香濃的巧克力香氣後，與麥卡倫威士忌浸泡48小時，並混合野莓、椰奶和香蘭葉後澄清。過濾後的的原料更另製成上方裝飾巧克力的內餡，與調酒一同享用感受醇香尾韻。

Banana

亞洲50大酒吧首席調酒師快閃台北客座　風味調酒靈感源於新加坡甜點
「Native」首席調酒師Yong Wei與調酒師Syazwan

將香蕉放入白醬油中進行7天的高溫乳酸發酵，並與杜松子酒混合，再加入澄清的青梅，賦予其明亮、鹹香的底韻，最後加入咖哩葉油點綴。

以上圖片由台北文華東方酒店提供

警語：飲酒過量有礙健康，敬請適量飲酒。
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更新時間 : 2024-01-26 22:40 GMT+08:00

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