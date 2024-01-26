登能強震台灣5.4億捐日 吳釗燮：嚴冬終會過去，希望將隨春風綻放

日本今年元旦遭遇能登半島強震，台灣人踴躍捐款展現善的循環，募得5.4億台幣助救災與災後重建。外交部今（26）日上午舉記者會將善款轉交給日方，外交部長吳釗燮感謝慷慨解囊的台灣民間企業、團體與個人，也提及台日牽絆緊密，會是對方最堅強的後盾；日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之也向台灣各界表達感謝之意。

日本能登半島強震舉世關注，外交部代表政府於4日捐贈6000萬日圓，衛生福利部本月5日至19日設立賑災專戶開放民眾捐款，協助日本救援及災後重建。外交部於今日上午舉行「 日本石川縣能登半島地震賑災款捐贈記者會」，向國人說明善款流向。國泰金控、鴻海科技、玉山金控、台灣高鐵、台新銀行、台灣創價學會、中華安得烈慈善協會、中國商業銀行、上銀科技等高額捐款企業代表也獲邀出席。

外交部發言人劉永健指出，台灣人以行動展現對日本的關懷與友誼，延續台日間善的循環。賑災專戶兩週湧入逾13.4萬筆捐款，募得新台幣逾5.4億元，折合日幣25億805萬日圓，善款將透過駐日代表處匯入災區的賑災專戶。

外交部長吳釗燮強震中遇難與受災的日本人民表達誠摯的哀悼與慰問，並指出強震至今已近一個月，災區復原工作仍在進行中又適逢大雪，大家都心系災區民眾是否安好。台日每逢重大災害都互相扶持，日本受災台灣人第一時間表達協助意願，政府也回應民間期盼，開設賑災專戶，短短兩週募得新台幣逾5.4億元。這筆善款不僅是數字的累積，也代表台灣人民深厚的情誼。今日將此筆善心轉交日方，用以協助災區民眾走出災變，修復創傷。

吳釗燮也向慷慨解囊的民間企業、團體與個人，致上十二萬分的敬意與謝意，也相信我們都感受到台日間「宛如家人的親密情誼。」

吳釗燮提及，石川縣與台灣早在百年前已結下不解之緣，出身石川縣的八田與一，為台灣奉獻心力，建設嘉南大圳與烏山頭水庫；如今他的故鄉遭受天災重創，我們秉持「滴水之恩湧泉當以報」的台灣精神，此時此刻更應挺身而出。台日間緊密牽絆表現在，最需要的時候我們會是對方最堅強的後盾。他也喊話，嚴冬終究會過去，希望將隨春風綻放，日本加油，石川加油。

衛福部政務次長李麗芬感謝銀行及四大超商，立即為賑災專戶捐款提供協助，銀行免收手續費也能讓民眾的心意全部送至災區。本次善款募得5億4158萬，將全數透過外交部轉交日本，希望災民能早日重建家園，恢復日常生活。再次感謝台灣民眾的愛心，相信台日友誼、兄弟之邦能夠繼續維持下去。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，元旦地震發生後，吳釗燮部長立刻表示慰問及承諾台灣將提供協助，台灣政府捐助6000萬日圓，賑災專戶也募得25億日圓，他感謝台灣民眾對災區的溫暖支持與鼓勵。他也提及日本民眾希望向台灣傳遞的感謝，他也代表日本台灣交流協會向台灣各界表達感謝之意。