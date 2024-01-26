台灣首梯一年義務役入伍「髮婆」90秒迅速剃頭　陸軍：下部隊將參與 「漢光」等重要演訓

首梯一年制義務役昨(25日) 入營，除宣讀軍人誓詞，更有部隊俗稱的「髮婆」持電推替役男理髮，平均每90秒就剃一顆頭，並派遣憲兵緝毒犬安檢；有役男說，抵達部隊發現一切井然有序，未如長輩所述的恐怖。

首梯1年制義務役男（陸軍2226梯）共670名官兵，25日上午分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）入營，接受為期8週新兵入伍訓練。

中央社25日報導，多輛載運役男遊覽車自台中市政府出發前往成功嶺，下車後由新訓中心幹部說明入營報到作業流程以及2226梯重要期程表，包括2月3日為懇親日、3月5日為專長徵選、3月18日至22日為期末鑑測、3月29日為下部隊。

新訓幹部也向役男說明薪資，二兵新台幣2萬1350元、一兵2萬3140元（上述薪資均含本薪、專業加給），但入伍訓期間僅支領本薪，若新訓期末鑑測不合格，即使下部隊仍僅領取本薪，待補測通過後才能領取專業加給。

有媒體報導，義務役男感嘆「薪水比基本工資還低」，退伍難與社會接軌。連志威回應，為使一年制義務役男履行國民義務之際，能兼顧家庭生活開支與減低學貸壓力，以志願役各階本俸為基礎，並支給專業加給，調整薪資（二兵薪資為新台幣2萬1350元），且由政府負擔軍人保險（1290元）、全民健康保險（2160元）、主副食費（2969元）等，共計6419元。

此外，為配合此次役期調整新制並兼顧公平性，役男視同由政府雇用概念，使其年資得與勞工退休制度銜接，由國家負擔雇主提撥責任（6%），將為國服務期間成為個人職涯一部分藉此無縫接軌，使役男在營期間安心服役。

役男聽取說明後則前往基礎體檢站，並接受憲兵緝毒犬安檢，確保隨身行李沒有違禁品。隨後向前理髮，由俗稱「髮婆」的理髮小姐持電推剪髮器替役男理頭髮，平均約一分半鐘便將役男茂密的頭髮理成光頭，並由新訓幹部以油漆刷替役男上痱子粉。

新訓報到的最後一站則是法紀教育，在軍官帶領下宣讀軍人職責，確保義務役男均能理解保密重要性及軍旅期間可能觸犯的法律。

圖為役男排隊步入營房。中央社

首梯入伍的新兵尹鑫石受訪表示，剛開始接到兵單時有點緊張且心情忐忑，但上午實際抵達成功嶺後，發現一切井然有序，長官也未如長輩所說的這麼恐怖，因此他的心情放鬆不少。他也強調，服兵役是他身為中華民國的國民應盡的義務，既然政策改變為一年，他就會心甘情願地接受，而長官教什麼、他就學什麼。

至於是否可能因為當兵影響生涯規劃，他認為不影響，剛好可以把這一年當成是gap year（空檔年），好好沉澱並思考未來的規劃；至於是否會「簽下去」，尹鑫石認真地回應：「還在思考中」。

陸軍司令部強調，入伍訓練共4個階段:

第1階段建立軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為主軸，以強化役男守法、愛國意識，並培育實戰化訓練所需肌、耐力;

第2階段以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練、戰鬥教練基礎訓練為主;

第3階段則為步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練，藉模擬戰場實景，使役男具備武器運用自信心;

最後第4階段是為期5天的期末鑑測。鑑測區分「體能戰技」、「步槍鑑定射擊」及「三天二夜綜合戰鬥教練」三大類，以驗證訓練成效。

藉由紮實的8週入伍訓練，使役男成為「可遂行單兵戰鬥技能」且「能接受班以下任務式指揮」的合格戰鬥員。

陸軍司令部25日表示，役男在新訓結束並下部隊後，會循序漸進完成駐地、專精、基地，及參與年度漢光演習等聯合作戰演訓，讓役男在服役一年中，成為一個合格且具戰力戰鬥兵。

陸軍司令部戰訓處長連志威少將受訪表示，義務役期今年起調整為一年，並將入伍訓練區分四個階段，確保在下部隊前完成由民轉軍的基本戰鬥訓練。

連志威提到，役男在新訓結束並下部隊後，會循序漸進完成駐地、專精、基地，及參與年度漢光演習等聯合作戰演訓，使其在服役一年中，成為一個合格、具有戰力的戰鬥兵；退伍後則結合後備教召，完備國家整體的軍事訓練制度。

他強調，志願役官兵結合兵役制度的調整，共同完成戰力提升的目標，這是軍人責無旁貸的任務，也是維持強韌作戰能力基礎

中央社引述民眾黨不分區立委當選人黃珊珊25日表示，立法院開議後民眾黨團將提案成立「役男監督評估小組」，檢視國防部能否在1年內提供役男充實而有用的訓練，避免與實務運用落差太大。

首梯一年義務役男25日於全台三處營區入營，圖為在台中成功嶺的役男，接受憲兵緝毒犬檢查有無攜帶違禁品。中央社