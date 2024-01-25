美國「國會台灣連線」共同主席談對台軍售交付延宕：會有改善與進展

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席共和黨迪馬里及民主黨貝拉率團訪台25日晚間於外交部召開記者會，回應關於中國打破太平洋第二島鏈問題，也提出美國對台軍售交付延宕問題將會得到改善。

迪馬里（Mario Diaz-Balart）致詞時表示，「國會台灣連線」是美國國會最大黨團，也代表了跨黨派的聲音。儘管現在會期繁忙，仍認為正是來台灣聲援的時候。台灣是希望與生命、民主與自由的燈塔，美國國會對美台關係的支持一如既往。

貝拉（Ami Bera）則表示，來台除了與領導層的對談，慶祝自由公正的選舉與充滿活力的民主，也要提醒台灣人民，45年前立法的《台灣關係法》基本原則為，台灣的未來不應被任何外部勢力左右，台灣的未來取決於台灣人民，如同這次選舉。台灣人要思考，自己所希望的世界與希望後代擁有的未來。

貝拉也提到，和平與繁榮是美國國會與台灣人民乃至印太地區人民所求。他們不能改變現狀，但必須對外部壓力做出回應，而這並非尋求衝突，而是尋求和平與繁榮，以及擁有未來的權利。

關於中國與諾魯建交，打破美國在太平洋第二島鏈，美國與台灣該如何因應，迪馬里表示，美國國會提出相關決議、談及台灣參與國際組織的重要性，兩黨立法也正在推進中，目的是審視中國政府對各國施加的經濟壓迫，包括承認台灣的國家，立陶宛就是很好的例子。美國、歐洲及其他盟友應當堅定地跟這些國家站在一起。

關於美對國對台軍售交付延宕，迪馬里也坦言，其況確實讓人沮喪，也沒有一夕之間就可順利進行的解方。俄國對烏克蘭的侵略讓人看不到希望，但也為美國及其盟友敲響警鐘，美國國會正在著手處理撥款與預算問題，未來在對台武器交付上，將會看到相當的進展與具體改善。然而，迪馬里也強調，台灣應當要盡自己的一份力量。

貝拉表示，生產線速度落後，需要時間解決交付延宕的問題。如今中東發生衝突，美國國防工業承受更多壓力，美國確實注意到台灣需要軍武的迫切。未來美國國防本土生產要與工業界合作、進行現代化，也會與印太區域盟友增加生產線。