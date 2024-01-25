台北文華東方酒店 情人節寵愛另一半的極致首選　

今年情人節為農曆春節假期最後一天，為搶攻情人節商機，台北文華東方酒店推出情人節大餐、甜蜜糕點與芳療專案，為情人佳偶規劃一系列浪漫尊寵的奢華享受：館內「Bencotto」義大利主廚獻上特製情人節套餐，讓愛侶品嘗澳洲和牛紐約客、北海道生干貝薄片等精緻佳餚，「文華餅房」亦特別推出「心心相映」與「芋見甜蜜」限定蛋糕，以及酒店芳療中心的情人節限定「珍寵情人」芳療療程，提供多樣寵愛另一半的頂級奢華提案。立即預訂，請致電 (02) 2715 6888。台北文華東方酒店地址為：台北市敦化北路158號。

品味浪漫義式晚餐 共度專屬幸福食光

「Bencotto」義大利餐廳於2月14日午、晚間，由義大利主廚艾曼紐．貝爾加莫 (Emanuele Bergamo) 與副主廚瑞卡多．貝里諾 (Riccardo Pellino) 悉心推出最道地的義式五道式情人節套餐，主餐並提供澳洲和牛以及馬頭魚兩種選項，為佳偶打造浪漫夢幻的美味之旅。精彩菜餚包括：

北海道生干貝薄片、乾蔥、檸檬、魚子醬、番茄醬汁

選用北海道生食級干貝，加上油封蒜頭與橄欖油搭配澄清後的番茄醬汁調味，配上甜度高且脆口的台灣甜豆，並以奢華的魚子醬點綴。

軟殼蟹天婦羅、黑蒜、紫蘇沙拉

主廚特別將這道威尼斯經典的菜餚納入此次的情人節限定菜單中，將軟殼蟹裹上薄麵衣酥炸，輕脆的外衣下保留軟殼蟹的鮮甜，搭配紫蘇葉粉與黑蒜美乃滋提升鮮味，並配上以紫蘇醋調味的葉菜沙拉享用。

手工貝殼麵、竹蟶、油封番茄、羅勒青醬

將蛤蜊、竹蟶及鮑魚與些微番茄醬汁拌炒出香氣，並加入手工製作的貝殼麵繼續拌炒，最後擠上自製的青醬點綴。

澳洲和牛紐約客、馬鈴薯泥、迷迭香、菠菜

主餐選項其一是主廚選用油花分布恰到好處的澳洲和牛，乾式熟成3天後以炭火炙烤，搭配菠菜泥、新鮮菠菜及馬鈴薯泥享用，保留和牛極致的美味。

香煎馬頭魚、松子昆布高湯、荷蘭豆

主廚為不吃牛的賓客嚴選在地的馬頭魚作為主餐另一個選項，乾煎後加入荷蘭豆與新鮮番茄丁拌炒，搭配富有鮮味的松子昆布高湯及松子汁混合製成的醬汁享用。

草莓奶酪、甜菜根瓦片、百里香優格慕斯

使用冬季盛產的草莓製成果醬，填入自製的義大利經典奶酪，搭配甜度高且配色和諧的甜菜根片與百里香優格慕斯，酸甜滋味為情人節饗宴畫下完美句點。

五道式情人節限定套餐每位3,980元+10%，另可加價2,880元+10%享用侍酒師精選5杯葡萄酒。欲了解更多關於餐廳預約或相關資訊，請至網站或email至電子信箱motpe-dining@mohg.com洽詢。

文華餅房繽紛美點 和愛侶分享甜蜜滋味

「文華餅房」於2月5日至2月29日間推出由酒店行政西點主廚趙崇曦 (Kevin Chiu)精心設計的夢幻繽紛美點，包括「心心相映」與「芋見甜蜜」兩款限定蛋糕，造型吸睛的「心心相映」夢幻粉嫩的愛心造型以玫瑰海綿蛋糕為主體，搭配粉紅香檳奶霜、覆盆子醬、紅寶石巧克力脆餅以及沙布雷餅乾，入口可感受果香與香檳奶霜的酸甜滋味，5吋大蛋糕售價1,680元，同款精緻小蛋糕售價330元；「芋見甜蜜」則以紫絲絨蛋糕搭配糖煮草莓果醬、芋頭奶霜、巧克力脆餅與香草沙布雷餅乾，演繹如戀愛般的甜蜜滋味與豐富層次，4吋售價880元。

還有情人節限定心型松露巧克力，是趙主廚將巧克力製成心型的盒子，內有3顆玫瑰松露巧克力與巧克力豆，獻給情人最濃情蜜意的滋味，售價880元。另有極具巧思，內含焦糖果仁、玫瑰草莓和玫瑰拿鐵三種口味9入的愛心造型巧克力，售價1,280元。情人節限定商品亦可搭配永生花束選購以享受優惠價格，首推「遇見真愛」組合，內含情人節限定心型巧克力9入、「芋見甜蜜」蛋糕乙入與永生花束乙束，售價2,999元，詳情請致電文華餅房 (02) 2715 6789，或至台北文華東方酒店線上商店選購。

寵愛另一半的最佳選擇 芳療中心「珍寵情人」芳療體驗

台北文華東方酒店屢獲國際獎項殊榮的芳療中心精心為愛侶打造期間限定「珍寵情人」90分鐘雙人芳療療程，另加贈價值1,800元的Diptyque旅行組，內含沐浴乳、身體乳、洗髮乳與潤髮乳50ml各乙入。「珍寵情人」雙人療程專案14,560元+10%。療程搭配文華東方精選按摩精油，依個人需求選擇其一，讓芳療師進行從和緩漸進至深層的抒壓按摩，重新梳理全身的內在能量，靜心寧神並撫平情緒，於情人節體驗極致尊寵的享受。

「珍寵情人」療程供應期間為2月1日至2月29日，須提前預訂，此優惠亦不得與其他折扣、禮券或促銷活動合併使用。更多資訊或預約請致電(02) 2715 6880或email至motpe-spa@mohg.com。