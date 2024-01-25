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二月新春限定 新板希爾頓悅市集自助餐廳 滿額送好禮

By 台灣英文新聞
2024/01/25 17:49
台北新板希爾頓酒店悅市集自助餐廳新春活動（圖／台北新板希爾頓酒店）
台北新板希爾頓酒店悅市集自助餐廳新春活動（圖／台北新板希爾頓酒店）
台北新板希爾頓酒店悅市集自助餐廳新春活動（圖／台北新板希爾頓酒店）

台北新板希爾頓酒店悅市集自助餐廳新春活動（圖／台北新板希爾頓酒店）

台北新板希爾頓酒店悅市集自助餐廳新春活動（圖／台北新板希爾頓酒店）

台北新板希爾頓酒店悅市集自助餐廳新春活動（圖／台北新板希爾頓酒店）

台北新板希爾頓酒店悅市集自助餐廳2月1日至2月29日推出「2 月新春回饋大方送，吃飯禮物我來送」活動，依用餐人數消費滿額送好禮，獎項包括悅市集平日早餐券、精選白酒以及最大獎悅市集平日午晚餐自助餐劵等，不管是現場消費及餐劵皆適用此活動，此外2月15日至4月30日祭出「主廚現做主餐加價購」活動，主餐供應「法式羊排生煎干貝」、「主廚威靈頓牛排」與「焗烤波士頓龍蝦」，每道加購價分別為199元、299元及399元起，每日限量供應，皆現點現做，詳情請見官網：https://reurl.cc/j3vnoy

二月新春吃飯送好禮，消費滿額送餐券、白酒，最大獎「免費吃到飽餐券」

為回饋老主顧支持，悅市集自助餐廳自2月1日至2月29日凡用餐人數 2 人消費滿 1,800 元，就送悅市集平日早餐劵乙張， 用餐人數 4 人消費滿 3,600 元，再贈送價值1,000元的精選白酒一瓶、若用餐人數 8 位消費滿 7,200 元，即贈價值1,188元的悅市集平日午晚餐自助餐劵乙張，現場消費及餐劵皆適用此活動。

主廚現做主餐3選1加價購199元起

悅市集自助餐廳於2月15日至4月30日再祭出「主廚現作主餐加價購」活動，三樣美饌如「法式羊排生煎干貝」、「主廚威靈頓牛排」、「焗烤波士頓龍蝦」，價格從199元至399元起，餐點皆每日限量，現點現做供應。

2 月新春回饋大方送，吃飯禮物我來送

活動日期：2月1日至2月29日

  • 用餐人數 2 人消費滿 1,800 元，送悅市集平日早餐劵乙張（價值825元）
  • 用餐人數 4 人消費滿 3,600 元，送精選白酒一瓶（價值1,000元）
  • 若用餐人數 8 位消費滿 7,200 元，送悅市集平日午晚餐自助餐劵乙張（價值1,188元）
  • 使用須知：現場消費及餐劵皆適用此活動，餐券需下次使用
  • 活動地點：悅市集自助餐廳（台北新板希爾頓酒店2樓）

主廚現做主餐加價購199元起

活動時間：2月15日至4月30日　
現場用餐使用加價購優惠。

  • 「法式羊排生煎干貝」每道199元起
  • 「主廚威靈頓牛排」每道299元起
  • 「焗烤波士頓龍蝦」每道399元起
  • 活動須知：餐點皆每日限量，現點現做供應。
  • 活動地點：悅市集自助餐廳（台北新板希爾頓酒店2樓）

更新時間 : 2024-01-26 06:45 GMT+08:00

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