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長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假期間 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/25 19:50
長榮航空空中巴士客機（圖／中央社）

長榮航空空中巴士客機（圖／中央社）

2024-01-25 19:50更新消基會說法和旅遊不便險理賠資訊

2024-01-25 17:45首發

長榮航空勞資協商無果，機師工會今（25）日說，由於資方未提任何對案，因此工會提前預告罷工警戒區段，包含春節及清明連假前後。

長榮航空公司機師醞釀罷工，昨天勞資雙方協商仍未有結論，桃園市機師職業工會22日取得罷工權，機師工會今日發布聲明稿表示，由於長榮航空仍未針對工會訴求提出任何對案以進行實質協商，工會於今日理監事會中決議提前預告長榮分會兩罷工警戒區段，分別為2月7日至2月18日、3月30日至4月7日，也就是春節及清明連假前後。

工會補充說明，為考量讓預計搭乘長榮航空之消費者/旅客，得以提前準備備案因應，因此提前公告上述兩罷工警戒區段，於此兩區段內之罷工行動，工會將會於罷工行動開始24小時前，於機師工會官方網站上，針對罷工開始時日等相關資訊進行明確公告。

工會今日理監事也決議，日內將對工會內部長榮分會會員進行至少兩至三次「罷工演練」，以確保會員得以在工會發動罷工時，於最短時間內、精準配合工會指令。

機師工會再次強調，依舊不放棄於正式罷工前與長榮航空資方進行實質協商，並尋求達成協議與共識的任何可能性與空間。因此，原預計於下週三（1月31日）召開之協商會議，只要長榮航空資方於下週二（1月30日）前針對工會訴求提出明確對案，工會仍將出席參與實質協商。

由於罷工一事將造成旅客行程受阻，不少民眾想知道投保「旅遊不便險」是否能獲得理賠，對此，消基會日前發出聲明稿提醒消費者，部分保險公司已聲明，就「已宣布或已發生罷工或工運活動」後始投保旅遊不便險者，係為除外條款，不為理賠範圍，因此，消費者在投保前應確認罷工是否為拒賠或不賠範圍，免生另類爭議。

而國內14間產險也陸續發布公告，自長榮航空公告罷工（透過新聞稿、記者會等方式宣布）之後所投保之旅遊綜合險，若遇該罷工所致「班機延誤」，屬於保單條款約定之特別不保事項；自罷工開始後投保之旅遊綜合險，若遇該罷工所致「旅程取消」、「旅程更改」，屬於保單條款約定之特別不保事項；但若宣布罷工日前投保都會理賠。 （14間產險包含：國泰產、中信產、南山產、新安東京、富邦產、台產、和泰產、旺旺友聯、兆豐產險、新光產、明台產、泰安產、安達產和華南產）
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更新時間 : 2024-01-26 06:45 GMT+08:00

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