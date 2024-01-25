出國過年首選 「泰國四季度假酒店」打造年節冒險之旅

坐落在蘇梅島、清邁和金三角地區的「泰國四季度假酒店」系列酒店，坐擁豐富的文化遺產和壯麗的自然景觀，恰逢農曆年節來臨之際，也推出多樣慶祝活動與特殊餐點，迎接來自世界各地的賓客前來發掘與探索。

酒店提供豐富多樣的探險活動、餐飲選擇與客製化的私人服務，更有設備齊全的「兒童俱樂部」，溫馨舒適的氛圍為家庭客和情侶打造夢寐以求的度假勝地，以別具一格的魅力和真摯服務熱情帶領賓客踏上一段如夢似幻的熱帶旅程。

泰國的冬天怎麼玩？四季酒店告訴你

2月的泰國如同浸潤在涼爽的天堂之中，從清萊雄偉的山脈到清邁歷史悠久的壁毯，宜人之美無處不在。「泰國清邁四季度假酒店」和「泰國金三角四季帳篷酒店」總經理Sean Mosher提到 :「在冬日的早晨，和家人於一片盛開的向日葵花園中醒來，恍若置身於童話仙境中，」

「蘇梅島四季度假酒店」則是位於蘇梅島的南部，依偎於郁郁蔥蔥的山坡，可俯瞰泰國灣蔚藍的大海。」蘇梅島以細膩的沙灘和錯落有致的棕櫚樹而聞名，是令人向往的海島度假勝地，無與倫比的自然美景和連綿不絕的山脈，構成一幅幅美麗的畫卷，是攝影愛好者的夢幻天堂，總經理 Jasjit Assi 也特別想跟大家介紹：「從蘇梅島的奢華海濱到清邁的養生天堂，再到金三角的叢林探險，都能讓大家體驗一段出眾而別致的奢華冬季之旅。」

冬季之家不冷洌 客製化服務全到位

「蘇梅島四季度假酒店」的私人寓所，別墅住宅內分別有兩臥室至五臥室的均配，專門的私人管家為闔家出遊的賓客提供充足的服務，並滿足每位賓客客制化的需求。」私人寓所打造「相聚相連」套餐，包含每日早餐，一次餐前小吃以及歡迎香檳，是賓客與親朋共享歡聚時光的理想之選。

「清邁四季度假酒店」采用Bill Bensley的設計，向「蘭納」傳統致敬，一樣有奢華的私人寓所，掩映於稻田和熱帶花園中，並提供頂級水療體驗。經理Anthony Tschudin特別提到：「今年冬季，我們將帶來水療護理免費延長30分鐘、迎賓雞尾酒等特殊優惠，闔家出行的賓客可選擇預訂私人寓所和「相聚相連」優惠套餐。如是說。

一路向北，來到坐落在茂密竹林中的「泰國金三角四季帳篷酒店」，這裡為隱逸的度假勝地擁有15個帳篷客房和一個豪華雙臥，適合十歲以上的賓客，特制的餐飲和水療體驗、一系列的目的地探險活動以及兩至三晚的探險套餐絕對讓人大呼過癮！

風味美食享用不盡

「泰國四季度假酒店」皆提供正宗泰式風味料理，打造令人眼前一亮的美食體驗。在「蘇梅島四季度假酒店」的「 Koh Thai Kitchen 」餐廳，可品嘗正宗的泰國南部風味料理，如招牌的「馬薩曼牛肉」，搭配創意十足的萊姆雞尾酒，主廚們創造性地融合法國、意大利、俄羅斯和中東美食，與當地的時令和季節相輔相成。

「清邁四季度假酒店」裡的 「North by Four Seasons 」餐廳以蘭納柚木屋建築為靈感，賓客可在盡情享用燒烤料理，或是來到酒店的「Rim Tai Kitchen」參加互動烹飪課程，深度體驗泰式烹飪的魅力。而「泰國金三角四季帳篷酒店」，則可以於「Burma Bar」放松身心，欣賞迷人的日落全景，同時，酒店將美食之旅延伸至「Camp Peak」，讓賓客可以在壯觀的自然風景中悠享定制早餐，享受難得一遇的用餐體驗。

通過一系列文化體驗、健康護理、優惠和家庭活動（包括在金三角四季帳篷酒店的探險之旅），迎接農歷新年的到來。郁郁蔥蔥的度假氛圍、豐盛的當地傳統盛宴、沈浸式的文化體驗，精心策劃一系列豐富多彩的慶祝活動，包括多樣化的主題午餐和晚餐、精彩的舞龍舞獅表演。