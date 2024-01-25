Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

淡水魚藏餐廳推出精緻外帶年菜迎金龍　一月底前預訂享優惠

By 台灣英文新聞
2024/01/25 17:10
「牛轉乾坤慶豐」。(圖/淡水區漁會提供)

「牛轉乾坤慶豐」。(圖/淡水區漁會提供)

2024「龍」光煥發新氣象，就讓淡水魚藏餐廳色味俱佳的優質年菜，伴您一個完美的開始。魚藏餐廳使用當令尚青的鮮甜海味，搭配獨門烹調手法，每一口都有令人難以忘懷的「海」滋味!另有各式飄香的年菜料理，方便一站購足，滿足饕客們的味蕾，2024年1月31日前預訂並完成付款，即享年菜95折優惠，心動別再猶豫，趕緊手刀下單，與家人一起感受暖心時光的年節氛圍。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，每逢過年準備圍爐料理是一大挑戰，從採買、處理到料理的過程，既費工又費時，魚藏餐廳貼心推出十四道精緻年菜，讓民眾輕鬆迎接金龍年—招牌菜「大富大貴佛跳牆」由山珍海味融合出多層口感，其中頂級魚皮是特色，絕對不能錯過；「藥膳十全烏雞湯」由頂級漢方藥材8小時慢火熬製而成，暖心脾胃首選，也有「金華干貝鮮雞湯」，雞肉軟嫩不糜，湯頭香甜；「富貴Q彈美財庫」使用國產豬肉製作，搭配獨門醬汁與漢方香料，腿庫肉質Q彈，更象徵一整年的財運節節高升；限量的「野生烏魚子」(火烤/未火烤)香氣濃郁飽滿，餘韻繞口；「牛轉乾坤慶豐年」及「吉祥鴻運燒牛腩」讓您過年大轉運，福氣滿滿一整年；還有「晶雞啼鳴囍」、「秘製醬烤豬肋排」、「御膳上湯黃金鮑」、「芙蓉花雕海明蝦」、「手作花枝丸-團圓」及「如意金錢花枝蝦餅」，山珍海味應有盡有，每一道都是真材實料的吉祥開運年菜。

即日起至2024年1月31日前，預訂魚藏餐廳年菜並完成付款，享95折優惠(取貨前三天預訂，至2024年2月6日止)，請洽漁會專線02-28059888訂購。另外，魚藏餐廳也推出限量100組「龍年組合購」，內含富貴Q彈美財庫、秘製醬烤豬肋排及金華干貝鮮雞湯，象徵一整年財氣匯聚，原價每組3,300元，特價3,135元，還贈送價值250元的保冷袋(優惠至1月31日止)。歡迎大家來魚藏餐廳外帶年菜，「食」來運轉慶團圓，好運接「龍」而來!

新北市漁業處表示，為迎接2024農曆新年到來，不妨來一場歲末年終的小旅行，魚藏餐廳位於淡水漁人碼頭內的情人橋及LOVE廣場旁，搭乘淡海輕軌藍海線或公車紅26路線就可以到達，交通十分方便，餐廳使用西北漁場的野生漁獲佐以新鮮食材，每道料理都讓客人吃到鮮美與健康，誠摯邀請大家到魚藏餐廳外帶年菜，順遊漁人碼頭，在情人橋上飽覽漁港美麗景緻，抑或是漫步木棧道觀海聽浪，紓解一整年的辛勞，喜迎金龍年!

淡水魚藏餐廳推出精緻外帶年菜迎金龍　一月底前預訂享優惠

漁人碼頭漁港風光。(圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)

更新時間 : 2024-01-26 06:44 GMT+08:00

最受歡迎

南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品
雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品
陷淡化LGBTQ涵義爭議　IU採納意見將新曲歌名改為「Love Wins All」
陷淡化LGBTQ涵義爭議　IU採納意見將新曲歌名改為「Love Wins All」
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物