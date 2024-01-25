淡水魚藏餐廳推出精緻外帶年菜迎金龍　一月底前預訂享優惠

2024「龍」光煥發新氣象， 就讓淡水魚藏餐廳色味俱佳的優質年菜，伴您一個完美的開始。 魚藏餐廳使用當令尚青的鮮甜海味，搭配獨門烹調手法， 每一口都有令人難以忘懷的「海」滋味!另有各式飄香的年菜料理， 方便一站購足，滿足饕客們的味蕾，2024年1月31日前預訂並完 成付款，即享年菜95折優惠，心動別再猶豫，趕緊手刀下單， 與家人一起感受暖心時光的年節氛圍。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示， 每逢過年準備圍爐料理是一大挑戰，從採買、處理到料理的過程， 既費工又費時，魚藏餐廳貼心推出十四道精緻年菜， 讓民眾輕鬆迎接金龍年—招牌菜「大富大貴佛跳牆」 由山珍海味融合出多層口感，其中頂級魚皮是特色，絕對不能錯過； 「藥膳十全烏雞湯」由頂級漢方藥材8小時慢火熬製而成， 暖心脾胃首選，也有「金華干貝鮮雞湯」，雞肉軟嫩不糜， 湯頭香甜；「富貴Q彈美財庫」使用國產豬肉製作， 搭配獨門醬汁與漢方香料，腿庫肉質Q彈， 更象徵一整年的財運節節高升；限量的「野生烏魚子」(火烤/未火 烤)香氣濃郁飽滿，餘韻繞口；「牛轉乾坤慶豐年」及「吉祥鴻運燒 牛腩」讓您過年大轉運，福氣滿滿一整年；還有「晶雞啼鳴囍」、「 秘製醬烤豬肋排」、「御膳上湯黃金鮑」、「芙蓉花雕海明蝦」、「 手作花枝丸-團圓」及「如意金錢花枝蝦餅」，山珍海味應有盡有， 每一道都是真材實料的吉祥開運年菜。

即日起至2024年1月31日前，預訂魚藏餐廳年菜並完成付款，享 95折優惠(取貨前三天預訂，至2024年2月6日止)， 請洽漁會專線02-28059888訂購。另外， 魚藏餐廳也推出限量100組「龍年組合購」，內含富貴Q彈美財庫 、秘製醬烤豬肋排及金華干貝鮮雞湯，象徵一整年財氣匯聚， 原價每組3,300元，特價3,135元，還贈送價值250元的 保冷袋(優惠至1月31日止)。歡迎大家來魚藏餐廳外帶年菜，「 食」來運轉慶團圓，好運接「龍」而來!

新北市漁業處表示，為迎接2024農曆新年到來， 不妨來一場歲末年終的小旅行， 魚藏餐廳位於淡水漁人碼頭內的情人橋及LOVE廣場旁， 搭乘淡海輕軌藍海線或公車紅26路線就可以到達，交通十分方便， 餐廳使用西北漁場的野生漁獲佐以新鮮食材， 每道料理都讓客人吃到鮮美與健康， 誠摯邀請大家到魚藏餐廳外帶年菜，順遊漁人碼頭， 在情人橋上飽覽漁港美麗景緻，抑或是漫步木棧道觀海聽浪， 紓解一整年的辛勞，喜迎金龍年!

漁人碼頭漁港風光。(圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)