新北首創「適性轉銜計畫」 讓全市61所高中生多一次適性選擇

臺灣教育制度國中畢業15歲就要決定就讀高中或高職 ，等於決定未來一生。新北首創提供高中生再一次適性體驗的機會， 今(2024)年為完整搭配暑假轉學考機制，提早啟動並鼓勵全市6 1所高中生都有機會申請至技職群科一日生活體驗之計畫，

讓學生可選擇與自己學習領域不同的群科參加相關課程， 以協助探索性向適性發展，如果對於群科有興趣， 高一學生可搭配每年暑假轉學考機制， 因高中高職一年級必修課程相近，可無須浪費時間， 直接折抵學分轉銜就讀理想群科。讓學生多個機會，依興趣、 性向重新選擇所愛，以減低因興趣不符而休退學，讓學習更適性。

教育局表示「成就每一個孩子－適性揚才」為重要教育理念， 新北市自111學年度推動「CHANGE」適性轉銜計畫， 有兩類機制，「校園一日生活體驗」學生可於2024年2月29日前 向就讀學校提出申請，經媒合安排3月至6月間上課日至他校進行一 日學習；「實習課程學習體驗」， 由技術型高中開設實習課程供學生報名參加假日課程， 相關開課資訊請洽詢各公私立技高校網。

曾參加適性轉銜計畫的林口高中普通科一年級陳宣翔同學表示， 曾經考慮成為「室內設計師」，到復興商工學習基礎色彩學、 水彩技巧、室內設計相關概念及訓練顏色敏感度， 平常在普高只能接觸到國、英、數等學科， 透過一日體驗更認識室內設計。復興商工裴建傑老師表示， 陳同學在色彩及水彩的使用非常有天份， 且是虛心學習接受老師建議的學生，相信學習態度良好的他， 在各領域都能一展長才。

另外三重商工應用英文科一年級劉佩宜同學表示， 感謝莊敬高職願意給自己到表演藝術科進行一日體驗的機會， 非常喜歡舞蹈課的動態課程，雖然不太會跳舞， 但在老師及同學的鼓勵下一起完成表演是一件很有成就感的事情， 不僅能夠轉換課業壓力的心情，也讓學校生活更充實更多采多姿， 十分期待下一次體驗課程的機會。

教育局表示，「CHANGE」計畫結合各校資源， 提供學習適應不良的高中職學生適當的課程體驗及輔導機制， 重新找出符合志趣的科系，其推動理念源於「新北NO.1技職6. 0 New Top World世界頂尖人才」技職教育政策白皮書，在適性發展面向， 以職涯探索為目標，提供多元職業試探及適性機會，再次鼓勵有需求 的學生，於期限內踴躍提出申請參加，給自己再一次機會， 選對位置人人都是天才。

三重商工同學(藍衣)透過「 CHANGE」 計畫至莊敬高職表演藝術科體驗舞蹈課。(圖/新北市教育局)