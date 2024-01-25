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台灣好樣協會響應新北市好日子大平台　捐贈250組豐盛年菜給新莊弱勢家戶

By 台灣英文新聞
2024/01/25 16:47
（圖／新北市政府社會局）

（圖／新北市政府社會局）

社團法人台灣好樣社會關懷協會響應新北市好日子愛心大平台，於25日在新莊社福中心捐贈250組豐富年菜給弱勢家戶。協會理事長張方寧說，年關將屆，她特別走訪年菜供應市場，精挑出蟲草干貝雞湯、櫻花蝦米糕、筍絲元蹄及紅燒獅子頭等4道佳餚，希望讓家戶都能有個豐盛溫馨的年夜飯。 　　

社會局主任秘書黃逢明代表受贈，他表示，台灣好樣關懷協會自2022年成立以來，便與新北市密切合作，期間曾募集捐贈2輛社福專車，去年首次捐贈年菜，今年再度捐贈，張方寧理事長和許翠華理事親自到年貨市場精挑細選，這四道佳餚都是年夜飯必備的菜色，每份市值1,200元，總額30萬元。 　　

張方寧表示，協會以關懷社會弱勢、協助偏鄉教育、推廣文化藝術為宗旨，關懷對象包含偏鄉學校、在地小農及弱勢家庭等，提供書籍、學童營養午餐補助，並結合網路平台，替農民銷售農產品，以幫助在地小農和偏鄉弱勢學童。

張方寧說，近年來受到疫情衝擊及物價上漲影響，弱勢家庭的處境更加辛苦，希望協會的一點心意，能夠讓弱勢家庭也能感受到除夕圍爐的氣氛和社會關懷的溫暖。

新莊社福中心督導高涓涓表示，有位張小姐因離婚，一人獨自照顧兩名4歲和2歲的女兒，社工協助申請弱勢兒少生活補助，並媒合微星科技等善款，也輔導租賃土城社宅，感謝協會致贈年菜給像她這樣弱勢的家戶，都能有一頓豐盛的年夜飯。

更新時間 : 2024-01-26 06:44 GMT+08:00

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