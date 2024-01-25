台灣好樣協會響應新北市好日子大平台　捐贈250組豐盛年菜給新莊弱勢家戶

社團法人台灣好樣社會關懷協會響應新北市好日子愛心大平台， 於25日在新莊社福中心捐贈250組豐富年菜給弱勢家戶。 協會理事長張方寧說，年關將屆，她特別走訪年菜供應市場， 精挑出蟲草干貝雞湯、櫻花蝦米糕、 筍絲元蹄及紅燒獅子頭等4道佳餚， 希望讓家戶都能有個豐盛溫馨的年夜飯。

社會局主任秘書黃逢明代表受贈，他表示， 台灣好樣關懷協會自2022年成立以來，便與新北市密切合作， 期間曾募集捐贈2輛社福專車，去年首次捐贈年菜，今年再度捐贈， 張方寧理事長和許翠華理事親自到年貨市場精挑細選， 這四道佳餚都是年夜飯必備的菜色，每份市值1,200元， 總額30萬元。

張方寧表示，協會以關懷社會弱勢、協助偏鄉教育、 推廣文化藝術為宗旨，關懷對象包含偏鄉學校、 在地小農及弱勢家庭等，提供書籍、學童營養午餐補助， 並結合網路平台，替農民銷售農產品， 以幫助在地小農和偏鄉弱勢學童。

張方寧說，近年來受到疫情衝擊及物價上漲影響， 弱勢家庭的處境更加辛苦，希望協會的一點心意， 能夠讓弱勢家庭也能感受到除夕圍爐的氣氛和社會關懷的溫暖。

新莊社福中心督導高涓涓表示，有位張小姐因離婚， 一人獨自照顧兩名4歲和2歲的女兒， 社工協助申請弱勢兒少生活補助，並媒合微星科技等善款， 也輔導租賃土城社宅，感謝協會致贈年菜給像她這樣弱勢的家戶， 都能有一頓豐盛的年夜飯。