立陶宛國會友好訪問團晉見蔡英文 馬瑪竇：台立對民主的渴望一樣強烈

蔡英文總統今（25）日上午接見「立陶宛國會友好訪問團」時表示，訪團此行不僅代表立陶宛跨黨派對台灣長期的支持，也向世界傳達台立共同守護民主價值的訊息。總統並感謝立陶宛國會及政府，透過各種管道支持台灣的國際參與，也呼籲各界關切台海議題，展現民主夥伴堅定相挺的情誼。

蔡英文致詞時表示，兩年前駐立陶宛台灣代表處正式運作後不久，馬瑪竇（Matas Maldeikis）就率領波海三國友台主席訪問台灣，這次更在台灣完成總統大選後，再次率團來訪，她要代表台灣人民，向所有貴賓表達最誠摯的歡迎。

蔡英文指出，訪賓來自立陶宛朝野政黨，此次來訪，不僅代表立陶宛跨黨派對台灣長期的支持，也向世界傳達台立共同守護民主價值的訊息。她感謝立陶宛國會及政府，透過各種管道支持台灣的國際參與，也呼籲各界關切台海議題，展現民主夥伴堅定相挺的情誼。

蔡英文提及，近年來，台灣和立陶宛的互動越來越密切，像是在農業、醫藥衛生以及科技等領域簽署合作備忘錄。針對立陶宛發展重點的生技和雷射等產業，台灣也透過「中東歐投資基金」，強化雙邊經貿合作。在台灣的各大超市以及零售通路，都可以看到立陶宛的產品。她也期待，雙方在文化和經貿等各領域，未來可以有更多合作交流。

蔡英文強調，台灣和立陶宛共享民主、自由和人權的價值，相信在雙方共同努力之下，一定能夠繼續強化彼此民主和經濟的韌性，一起為全球繁榮發展貢獻一分心力。

蔡英文說，各位貴賓的來訪，就是深化台立夥伴關係的重要一步，非常感謝大家以行動支持台灣，並盼一起繼續努力，創造更多合作成果。

馬瑪竇致詞時表示，蔡總統對台灣人民堅定不移的承諾、對國際事務的遠見，以及為全球民主發聲的信念，為全球的政治家樹立了新的標準。

馬瑪竇主席指出，蔡總統的領導力在經濟關係也展現重大影響。透過各項策略計畫台灣和立陶宛建立緊密連結，尤其是在半導體領域。蔡總統注意到兩國間合作的巨大潛能，並採取實質行動促進此夥伴關係。正如半導體是現代科技的關鍵元素，在蔡總統的努力下，也為台立間強健的經濟關係奠定基礎。

馬瑪竇主席提到，中國對立陶宛祭出貿易制裁時，蔡總統及台灣政府挺身而出對立陶宛伸出援手，不只展現我們有決心做對的事，更強化台立之間的連結，印證彼此珍視的民主、自由及獨立自主的價值。

馬瑪竇主席說，他想藉此刻感謝蔡總統各項傑出的成就。她的領導力不僅讓台灣更加強大，也讓這個區域和全世界更加安全。他也要重申，支持蔡總統對更民主、繁榮的世界的願景。

馬瑪竇主席表示，立陶宛與台灣都是熱愛和平與民主的國家，也同樣面臨不友善的外部壓力，這些共享價值及相似經驗促成美好的友誼，我們相互理解，且有著成效卓著的合作。像我們這樣的盟友可以讓世界理解，夥伴之間的合作是基於信念，而非地理距離。立陶宛對民主的渴望與台灣一樣強烈，在世界不斷變化的同時，尤其是當未來充滿不確定，且自由遭受威脅時，我們必須盡其所能保護自己。

馬瑪竇主席說，正如賴總統當選人在選舉後所提到，台灣締造了民主陣營的勝利。因此，現在是慶祝的時刻，慶祝共享的民主與自由價值，以及在充滿不確定性的新世界中，台灣人民展現出的堅定意志。

馬瑪竇主席指出，如今我們看到意識形態衝突漸起，威權統治與自由民主、自由與脅迫、高壓統治與自由意志、民主參與之間的界線越來越清楚，在這樣的價值衝突之下，選擇站在正確的一方至關重要。正如同賴總統當選人在選後演說中所提到，在民主與威權之間，台灣將站在民主這一方，對民主社會的堅定承諾，讓我們能歡慶彼此的共享價值。

訪團成員尚包括立陶宛國會副議長米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）、薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）、日本小組主席瓦林斯卡（Arunas Valinskas）、人權委員會主席瑞克費雪（Tomas Raskevičius）、預算委員會副主席游奈提（Liudas Jonaitis）、教育及科學委員會副主席卡欣絲凱（Ieva Kačinskaitė Urbonienė）、議員席薩斯（Algirdas Sysas）、費雪尼（Andrius Vyšniauskas）及雅珊娜（Dalia Asanavičiūtė）等，由外交部長吳釗燮及立陶宛貿易代表處代表盧思融（Paulius Lukauskas）陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。