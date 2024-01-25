新北校園割頸命案男學生告別式　家屬發表聲明: 「殺人償命、速審重判」

新北校園命案家屬今天(1/25)為不幸遇害的男學生舉行告別式。死者爸爸不捨表示，常教孩子要明辨是非，如今結果讓他很自責，會為孩子討公道。告別式最後，由親友等人放飛手中氣球，祝福男學生自由飛翔。

新北市某國中男學生去年(2023年)12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治，死者家屬今天中午在新北市立殯儀館為他舉辦告別式，包括死者父母、同學、新北市長侯友宜、教育部長潘文忠、新北市教育局長張明文與新北市多名議員也到場表達哀悼，民進黨總統當選人賴清德也由新北市議員戴瑋姍代表出席致意。

告別式上，除了由校長頒發畢業證書、家長會長發義行獎獎狀，也送上男學生非常希望考取的板橋高中榮譽制服，現場並播放紀念影片，回顧男學生的一生。

另外，公祭時，來賓都以獻花與鞠躬方式代替拈香，場面哀戚。

死者父親致詞時說，孩子從小到大從未有任何反駁或忤逆的話，在家也會盡力幫忙做家事及照顧姐姐，是如此孝順，善解人意的小孩，可惜上蒼造化弄人，讓孩子遭受如此劫難，令他心疼不已。雖然父子之情短暫，但孩子行為卻讓他倍感欣慰，

「在我心中，你永遠都是爸爸唯一也是最棒的兒子」。

根據中央社，死者父親說，同學都說孩子是見義勇為，樂於助人、肯耐心解答問題的好同學。校長、老師也覺得他是有禮貌、乖巧貼心、有責任感且認真的好學生。他打從心底以孩子為榮，

「現在很懷念每天載你上下課的時間，因為你都會跟我言說一些事，但是從今往後卻沒辦法再聽你跟我說話了」。

死者父親講到激動處哽咽流淚表示，之前常跟孩子說，做人必須明辨是非對錯，但卻因此造成孩子命喪黃泉，「有時我都會懷疑，我究竟是否做錯了」，也自責不已。但事已至此，一切都不可逆，追悔無用，現在秉持這份理念，堅持走下去，為孩子討回公道，「畢竟這是我教給你的，後面的路我也會一如既往，始終如一」。

死者父親說，如今孩子來到世間使命已圓滿達成，希望日後到另一個國度，能成為真正無憂無慮的小天使、小神仙，「感謝你來到凡間來報恩，讓我享受這15年快樂的時光，有你的日子是多麼讓人溫馨、幸福的，只是感覺太短了」。

死者父親向孩子喊話，如果哪天跑回來遊玩，記得來跟他說說話，他會當最好的聽眾；他也會堅強走下去，照顧好媽媽和姐姐，請孩子不用掛心。如果孩子還要下凡塵歷練，希望來世還能再續今世短暫的父子之情。

告別式尾聲，死者親友等人都到戶外，在綿綿細雨下，每個人手拿氣球放飛至空中，祝福孩子無憂飛翔。

在被害學生今天(1/25) 出殯的日子，家屬同時發表「殺人償命、速審重判」公開信，沉重呼籲司法機關成為人民安全的保護傘，為無辜受害者伸張正義，殺人和教唆者應受刑罰。

聲明表示，孩子快樂出門，回來卻是冰涼屍身，是晴天霹靂的打擊。就醫與相驗過程，都想問，何時才能讓死者安息，縱然憤怒、心情煎熬，仍然悲痛答應解剖。為了讓真相大白，他的心肝寶貝在事件中，深受一重又一重的傷害。

家屬說，面對法律嚴謹檢視被害人，希望同等標準審視教唆者及殺人者，受到懲罰。祈求法院能公正嚴判，真正替兒子討回公道，不讓家屬認為「年齡」導致司法成為失衡的天秤，不斷犯錯成殺人魔者，還可一再被保護。

家屬表示，選擇一直不出聲，是因為弱勢家庭身分，深怕說錯話會被輿論攻擊，相信很少人能真正體會家屬的痛。對於真相，只能憑報導拼湊，為讓司法秉公處理，才選擇沉默，不想讓人見縫插針，對家屬再次傷害。

聲明表示，無法理解兇手當時凶狠心態，更無法瞭解為何一再犯錯，且一手毀掉他人幸福的兇手，這是不可教化的。難道司法不該有，遇重大殺人犯，強制執行死刑的機制，還是要一再保護兇殘之人，以後出來再殺人，再來後悔。

家屬說，若當時無教唆者，是否就不會有悲劇發生，教唆者的罪責不該比照殺人者，教唆者的惡行難道不該受法律嚴懲。這些人留在一般學校，無疑是不定時炸彈，何時會引爆，無人可知也無法防備。

家屬表示，懇請司法裁定能夠審慎考量，究竟是少數的人權重要，還是多數一般學生的生命安全重要，希望用他孩子血淋淋的教訓，喚起大眾關注司法遇重大刑事案件機制，不讓違法者踐踏司法真正的公平正義。

家屬說，感謝網路臉書粉絲專頁「孩想陪你長大」致力推動改革，日後在照顧死者姐姐之餘，也會參與推動改革活動，也請各界伸手共同悍衛年輕生命。

父親在聲明表示，痛失愛子令他們的家庭陷入愁雲慘霧，媽媽的心情也瞬間跌入谷底情緒，夜夜難眠，失控要找小孩。本來兒子可幫他們照顧生活無法自理的姊姊，如今家庭破碎，媽媽只能一肩擔起，而他的喪子之痛也難以撫平，還要盡力維持整個家庭的生活，真的痛不欲生，如果因法律的縱容就會有更多與他們相同遭遇的人。

家屬說，感謝各界善心人士幫助，及新北市政府協助成立專戶，為無法生活自理的姊姊，提供生活照護的協助。以沉重心情呼籲，司法機關能夠真正成為人民安全的保護傘，為無辜身亡的受害者伸張正義，給予殺人者和教唆者應有的刑罰。

根據TVBS報導，不幸遇害的這名15歲國中生，是為了照顧身心障礙的姊姊，放棄資優班資格，選擇和姊姊讀同間中學，沒想到遇此橫禍。