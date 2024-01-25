中華資安國際再獲殊榮 連續五年資安廠商評鑑五A最高評價

2023 年行政院資安服務廠商評鑑出爐，資安服務領導品牌中華資安國際再度榮獲「SOC 監控」、「資安健診」、「滲透測試」、「弱點掃描」及「社交工程演練」全項資安服務「A級」最高評價，也是國內唯一連續五年勇奪五A最高評價的資安公司。

本次評鑑是根據專家學者意見與客戶實際反饋進行評比，對於中華資安國際的專業技術、服務品質、持續創新均給予極高評價。

在 SOC 監控應變部分，中華資安國際是國內唯一整合MDR監控服務者，並將雲端資安納入監控範圍，可同時監控端點、網路及雲端，完整防護 IT 與 OT 環境。中華資安國際更利用紅藍隊演練，驗證監控的有效性；並以 SOAR 概念，開發自動化事件偵測應變機制，從偵測、通報到阻擋自動化執行，大幅提升應變時效。

中華資安國際也具備優異的惡意程式逆向分析能力與數位鑑識能力，自主研發AI反混淆分析技術，提高拆解加密程式效率。在滲透測試、弱點掃描等檢測服務部分，中華資安國際有能力發掘別人看不見的資安漏洞或缺口。團隊已挖掘逾 90 個以上的國內外重要系統軟體、網站、物聯網設備的重大公共漏洞和暴露漏洞（CVE），並自主研發紅隊協作戰情平台，作為情蒐工具、加速協同作業，提升檢測執行效率。

中華資安國際擁有數百張國際資安證照，包括 OSCE3、OSDA、CRT 等高階少見的資安證照，並整合理論與實務，提供不同等級資安實戰教育訓練，助力台灣資安人才培養。

針對評鑑單位對中華資安國際檢測、監控應變、鑑識調查等全方位資安專業服務的高度肯定，總經理洪進福表示感謝。洪進福指出，中華資安國際已是台灣最大的 MSSP 資安託管服務商。2023 年開始，也將業務範圍拓展至海外，如泰國、越南等東南亞地區，及美洲、南非等地，戮力成為國際資安服務品牌。

此外，中華資安國際亦努力從資安服務公司擴展至資安產品公司，推出自主研發產品，如網路全時側錄與威脅偵測系統 SecuTex NP、端點資安控管與偵測系統 SecuTex ED，以及硬體式端對端加密通訊系統 CypherCom 等，協助企業提升資安防禦力，也提升自身獲利能力。

中華資安國際自 2018 年揭牌營運以來，營收與獲利雙雙穩健成長。2023 年繳出營收新台幣 16.96 億元、EPS 7.8 的亮眼成績單。目前正積極籌備公開發行作業。

在國際認證與獲獎表現方面，中華資安國際通過 IEC 62443 CBTL、ISO 27001、ISO 27701、ISO 20000、ISO 17025 等認證，並獲得 2023 HITCON Cyber Range 第一名、2023 Frost & Sullivan 台灣年度最佳資安服務公司大獎、2023 World Business Outlook 台灣最值得信賴資安公司大獎、2023 COMPUTEX Best Choice 類別獎等重要獎項。