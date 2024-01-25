美國「國會台灣連線」訪團傳遞支持 賴清德盼解決台美雙重課稅

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席共和黨迪馬里及民主黨貝拉率訪問團訪問台灣，今（25）日早上分別晉見總統蔡英文、副總統賴清德。迪馬里調，美國對台灣的支持是堅定、真實且百分之百跨黨派的，也將持續茁壯發展；貝拉提及，今年適逢《台灣關係法》45週年，堅信台灣的未來由台灣人民自己來決定。

副總統暨總統當選人賴清德，今日上午接見「國會台灣連線」訪團時表示，與副總統當選人蕭美琴均非常歡迎訪團來台。他感謝兩位共同主席以行動展現支持，在此關鍵時刻來台訪問，充分表現美國對台灣「堅若磐石」的支持。

賴清德表示，台灣位處西太平洋第一島鏈及面對中國威權擴張的最前線，戰略地位至為關鍵，台海穩定對區域及全球和平繁榮至關重要，且台灣在全球關鍵產業供應鏈亦扮演不可或缺的角色。現在的台灣已經成為「世界的台灣」。

賴清德期盼，美方持續給予台灣強力支持，深化雙邊合作關係，並聯合民主夥伴共同確保區域和平與繁榮。也盼二位共同主席及美國國會跨黨派友人，持續支持台灣充實自我防衛力量，共同守護台海及區域的和平、穩定與繁榮；也希望解決台美雙重課稅的相關法案能及早完成立法，為雙方人民創造更多經貿合作的利基。

賴清德指出，今年是《台灣關係法》立法45週年，該法是推動台美關係及維護區域和平穩定的重要基石。期待未來能持續深化與美國的各項合作，相信在美國國會的支持下，台美夥伴關係將更進一步提升，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

迪馬里（Mario Diaz-Balart）在隨後致詞時表示，此次美國眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團來訪，主要傳達的訊息是美國對台灣的支持是堅定、真實且百分之百跨黨派的。

迪馬里共同主席指出，經由這次透明的選舉，再次展現台灣是民主的燈塔、自由繁榮的象徵，更是全世界的楷模。美國國會對台灣的支持不僅真實、深厚，也將持續茁壯發展。「國會台灣連線」是美國國會中最大的黨團，他們為台灣人民感到驕傲，也很自豪台美關係一如既往地牢固，並將持續強化。他要代表美國人民及「國會台灣連線」，再次向賴副總統及台灣人民表達恭賀之意。

貝拉（Ami Bera）致詞時指出，他非常認同迪馬里的致詞內容，他也要代表另外兩位無法出席的共同主席表示，「國會台灣連線」是跨黨派且非常支持台灣，他們認為在這次台灣選舉之後，盡快來台祝賀台灣人民的選擇非常重要。

貝拉共同主席說，賴總統當選人提及將確保區域的和平繁榮與穩定，這也正是美國國會所堅信的理念。在21世紀，我們不能再容忍任何侵略性行為，我們都應該要學習共同生活、共同貿易、共同合作，及共同解決世界上的各種問題。此信念也是美國人民、國會、政府與台灣交往關係的基石，非常期待未來持續攜手合作，確保和平與繁榮。

貝拉共同主席也提及，今年適逢《台灣關係法》45週年。他們堅信，台灣的未來，要由台灣人民自己來決定。