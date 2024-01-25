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112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/25 14:46
112年11、12月期統一發票獎號開獎。（圖／截自財政部網站）

112年11、12月期統一發票獎號開獎。（圖／截自財政部網站）

112年11、12月期統一發票獎號今（25）日開獎，特別獎號碼為「63603594」；獎金200萬元的特獎號碼為「73155944」；頭獎（20萬元）3組分別為「94985899」、「57283420」、「62825278」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

除了上述中獎號碼之外，112年每期雲端發票專屬獎另有四類獎項，包含百萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，總計各期雲端發票專屬獎將開出176萬6030組，總獎金9.67億元，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。

112年11-12月期統一發票中獎領獎期間為113年2月6日至113年5月6日，財政部賦稅署提醒，中獎人應於領獎期限內，持有效身分證件及中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業掣發載有載具識別資訊之兌獎聯，向實體據點領獎。

此外，截至19日，112年9-10月期統一發票1千萬大獎還有3張沒兌領，包括22元的foodpanda外送費、43元的台北榮總中正樓的義美食品，以及190元的新竹湖口文化路的7-ELEVEN；同時，200萬元特獎發票也還有4張沒兌領，兌獎期限到3月5日。

實體通路兌獎據點包括：

【全部獎別】第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部。

【二獎以下獎別、雲端發票專屬千元獎、雲端發票專屬百元獎】信用合作社、農／漁會信用部。

【五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎】統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社（早上9時至晚上11時或營業結束）。
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更新時間 : 2024-01-26 06:43 GMT+08:00

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