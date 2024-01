冷戰以來最大規模 北約軍演劍指俄國

美國海軍兩棲登陸艦岡斯頓霍爾號(USS Gunston Hall)24 日離港,宣告北大西洋公約組織(NATO)冷戰以來最大規模的軍事演習,正式啟動,將一路進行至 5 月底。雖未明說是針對誰,但明眼人都知道,目標是俄羅斯。

路透社、歐洲新聞台報導,名為「堅定捍衛者 2024」(Steadfast Defender 2024)的軍演活動,參與者包括 90,000 萬名人員,80 架軍機(戰機、直升機與無人機),以及至少 1,100 輛戰鬥車(包括 133 輛坦克與 533 輛步兵戰車)。

NATO 共有 31 國成員,《北大西洋公約》第5條明定「攻擊一國視同攻擊全體」。這次演習將演練數十年來首次區域作戰計畫,假想敵就是俄國。北約聲明並未點名俄羅斯,但戰略文件中已將俄國列為聯盟最大安全威脅。

NATO 發言人 Matthias Eichenlaub 在 X 平台表示,「今日北約發動了 1988 年以來最大規模軍演,參加的盟友橫跨歐洲與北大西洋。」俄國官媒俄羅斯新聞社(RIA)報導,俄國副外交部長 Alexander Grushko 冷回,北約的行徑已重回冷戰伎倆。

俄國 2022 年 2 月侵略烏克蘭,是歐洲土地上 70 年來首次再出現大規模戰爭。戰事拖了兩年,陷入泥淖。NATO 雖只援助烏克蘭,本身並未捲入衝突,但許多成員國都是以個別名義援烏武器彈藥與軍事訓練。

近日德國政府祕密擘劃抗俄戰爭的計畫外流,根據該計畫,俄國可能會在白俄羅斯與俄羅斯飛地加里寧格勒(Kaliningrad)部署軍隊,進逼波蘭邊界。俄軍可能會透過「蘇瓦烏基走廊」(Suwałki Gap)阻截波蘭與波羅的海國家的聯繫,此處被視為北約東翼的阿基里斯腱,是最脆弱的一環。

