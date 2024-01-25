冷戰以來最大規模 北約軍演劍指俄國

美國海軍兩棲登陸艦岡斯頓霍爾號（USS Gunston Hall）24 日離港，宣告北大西洋公約組織（NATO）冷戰以來最大規模的軍事演習，正式啟動，將一路進行至 5 月底。雖未明說是針對誰，但明眼人都知道，目標是俄羅斯。

路透社、歐洲新聞台報導，名為「堅定捍衛者 2024」（Steadfast Defender 2024）的軍演活動，參與者包括 90,000 萬名人員，80 架軍機（戰機、直升機與無人機），以及至少 1,100 輛戰鬥車（包括 133 輛坦克與 533 輛步兵戰車）。

NATO 共有 31 國成員，《北大西洋公約》第5條明定「攻擊一國視同攻擊全體」。這次演習將演練數十年來首次區域作戰計畫，假想敵就是俄國。北約聲明並未點名俄羅斯，但戰略文件中已將俄國列為聯盟最大安全威脅。

NATO 發言人 Matthias Eichenlaub 在 X 平台表示，「今日北約發動了 1988 年以來最大規模軍演，參加的盟友橫跨歐洲與北大西洋。」俄國官媒俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國副外交部長 Alexander Grushko 冷回，北約的行徑已重回冷戰伎倆。

俄國 2022 年 2 月侵略烏克蘭，是歐洲土地上 70 年來首次再出現大規模戰爭。戰事拖了兩年，陷入泥淖。NATO 雖只援助烏克蘭，本身並未捲入衝突，但許多成員國都是以個別名義援烏武器彈藥與軍事訓練。

近日德國政府祕密擘劃抗俄戰爭的計畫外流，根據該計畫，俄國可能會在白俄羅斯與俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）部署軍隊，進逼波蘭邊界。俄軍可能會透過「蘇瓦烏基走廊」（Suwałki Gap）阻截波蘭與波羅的海國家的聯繫，此處被視為北約東翼的阿基里斯腱，是最脆弱的一環。