北韓證實發射巡弋飛彈　稱「開發必經過程」無關地區局勢

北韓官媒朝中社稱，24日飛彈總局首次試射了正在開發的新型戰略巡戈飛彈「火箭矢-3-31」，是武器體性不斷更新過程的定期活動，與朝鮮半島局勢無關。

南韓軍方24日表示，偵測到北韓上午7點左右，向黃海發射多枚巡戈飛彈，而北韓今日僅公開證實試射，並未透露發射地點、飛行高度、時間及路線等細節。

韓聯社報導，南韓軍方正在分析「火箭矢3-31」與現行遠程飛彈箭矢1號及２號相比有何不同。

去年9月，北韓稱其使用遠程巡弋飛彈，進行了和戰術假想發射訓練，稱其飛彈模擬飛行距離為1500公里。

有分析認為，「火箭矢-3-31」型飛彈的射程可能比現有的還短。

南韓國防安保論壇專門研究委員申宗宇（音譯）表示，從公開的照片來看，「火箭矢3-31」比現有的箭型整體長度短，看起來比較鈍，像是短距離用的。

跟據推測，「火箭矢-3-31」和現有型號一樣，可以搭載戰術核彈頭「火山-31」型，名稱中的「31」有可能是可搭載火山-31型號的意思。

北韓主張，此次試驗「對周邊國家的安全沒有造成任何影響，與地區局勢完全無關」。

但報導指出，巡弋飛彈與彈道飛彈不同，發射本身不違反聯合國安理會決議，但在低空飛行不易攔截，因此還是具有相當大的威脅。