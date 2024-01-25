Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【一位船長的在場證明】打開海平面「See the unSEAn」海廢教育展1/24-1/28登場

揭露神秘的海洋垃圾、啟動海廢循環經濟, 「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」於國立臺灣科學教育館展出5天, 由台灣太古可口可樂獨家贊助

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/25 15:15
「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」邀請民眾掀開海平面，深入探索海洋生態所面臨的海廢危機 (圖/台灣太古可口可樂公司...

「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」邀請民眾掀開海平面，深入探索海洋生態所面臨的海廢危機 (圖/台灣太古可口可樂公司...

您想知道「未來的海鮮」，會是什麼樣子嗎? 社團法人「台灣重新思考環境教育協會」（以下簡稱 RE-THINK ）深耕海洋環境保護工作迄今已超過 10 年，今年攜手跨國飲料企業太古可口可樂，以及持續耕耘永續領域的Impact Hub Taipei，三方共同打造「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」，自1月24日至1月28日於國立臺灣科學教育館（台北市士林區士商路 189 號）展出五天，邀請民眾掀開海平面，深入探索海洋生態所面臨的海廢危機。

從船長視野窺見海廢樣貌，打開海平面會看見什麼？

「台灣除了海鮮文化，更應該有海洋文化。期待經由展覽與船長的故事，讓大眾找回與海洋的連結。」RE-THINK創辦人黃之揚強調，盼能透過「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」呼籲社會大眾、家長帶著孩子從小養成「減廢」觀念，深埋永續種子。

根據台灣太古可口可樂公司24日發布的新聞稿，「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」以一位船長的在場證明為主軸，透過來自宜蘭大溪阿洋船長(下圖) 的第一線觀察，揭露漁港最真實的海廢現況。展覽也將深入了解阿洋船長積極號召推廣的「環保艦隊」，認識漁民英雄們自發性地捕撈海中廢棄物、守護海洋生態的英勇事蹟。

【一位船長的在場證明】打開海平面「See the unSEAn」海廢教育展1/24-1/28登場

(上圖與下圖, 取自RE-THINK 重新思考)

【一位船長的在場證明】打開海平面「See the unSEAn」海廢教育展1/24-1/28登場

【一位船長的在場證明】打開海平面「See the unSEAn」海廢教育展1/24-1/28登場「深海辦桌」以趣味形式呈現 100% 嚴選自全台海灘，透過淨灘採集直送的「海味廢棄物」(圖/台灣太古可口可樂提供)

現場不僅設置互動裝置，邀請民眾拿起放大鏡觀察不同海拔的海廢種類，重新認識海底世界；更以「深海辦桌」(上圖) 的趣味形式，展示 100% 嚴選自全台海灘，透過淨灘採集直送的「海味廢棄物」。

海廢循環啟動 廢棄物轉生術大公開！

除展示各種海洋廢棄物造成的環境衝擊，並介紹持續守護海洋的環保艦隊之外，「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」運用多元環保永續材質，體現海廢被運回漁港，清洗整理進入暫置所後的一系列循環，無論是回收保麗龍再製而成的板材、或廢棄織物製造的積木，甚至再生循環展示櫃等，均從核心展現永續循環精神。

【一位船長的在場證明】打開海平面「See the unSEAn」海廢教育展1/24-1/28登場

(圖/台灣太古可口可樂提供)

【一位船長的在場證明】打開海平面「See the unSEAn」海廢教育展1/24-1/28登場RE-THINK創辦人黃之揚強調，盼能透過「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」呼籲社會大眾、家長帶著孩子從小養成「減廢」觀念，深埋永續種子 (圖/台灣太古可口可樂提供)

NGO攜手政府機關與企業協力關注海廢議題，呼籲減廢生活新觀念

「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」由台灣太古可口可樂獨家贊助；深知海洋保育及海洋廢棄物對環境造成的衝擊，台灣太古可口可樂盼自民間企業的角度，呼籲社會大眾關注海廢議題，對環境永續與在地社區發揮正面影響力。此外，太古可口可樂也與可口可樂公司的全球目標「天下無廢」一致，並以「可有為．樂有夢」為永續願景，有計畫地推動不同面向的可持續發展策略。

其中在設計包裝時考慮其整個生命週期，讓包裝可回收、盡回收和再利用，在廢棄物管理上達到減少廢棄物，同時關注廢棄物處置議題。

太古可口可樂公共事務、傳訊及可持續發展總監簡秀君表示，

「除環保艦隊將海廢從海中帶回、妥善回收處理之外，

更重要的是從源頭減量。我們期盼呼籲大家從自身做起，

並生活中確實做好回收分類，累積每一個人的影響力，

為環境永續創造最大的能量。」

「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」邀請民眾透過創意的互動，以環保艦隊的視角感受海洋遭遇的現況，並理解海廢對環境的威脅與重要性。展覽主辦單位RE-THINK創辦人黃之揚強調，期待透過展覽中傳遞的永續生活理念，謹慎消費、延長產品的使用壽命、妥善回收，以實際行動落實廢棄物減量，從此開啟減廢生活！

打開海平面 See the unSEAn 展覽資訊

(#免費入場, 資料來源: 國立台灣科學教育館)

展覽期間｜2024.01.24（三） - 2024.01.28（日）
展覽時間｜09:00-18:00
展覽地點｜國立臺灣科學教育館一樓大廳（台北市士林區士商路 189 號）
指導單位｜海洋委員會海洋保育署
主辦單位｜RE-THINK 社團法人台灣重新思考環境教育協會
贊助單位｜太古可口可樂
永續夥伴｜Impact Hub Taipei

【一位船長的在場證明】打開海平面「See the unSEAn」海廢教育展1/24-1/28登場「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」於國立臺灣科學教育館登場，Impact Hub Taipei 共同創辦人兼營運長張士庭（左1）、展覽故事主角 – 環保艦隊黃士洋船長（左2）、海洋委員會海洋保育署署長黃向文（右2）、太古可口可樂公共事務、傳訊及可持續發展總監簡秀君（右1）到場見證展覽啟動 (圖/台灣太古可口可樂提供)
海洋
可口可樂
減廢
台灣重新思考環境教育協會
Impact Hub Taipei

相關新聞

台灣多處遭重油污染　洪申翰：非常惡劣、最高罰3千萬
台灣多處遭重油污染　洪申翰：非常惡劣、最高罰3千萬
2023/12/18 19:44
新北水田候鳥季「國慶鳥」灰面鵟鷹過境貢寮
新北水田候鳥季「國慶鳥」灰面鵟鷹過境貢寮
2023/10/09 16:50
專訪〉恆春古生物化石極具教育與科學價值！屏東縣政府將向中央爭取經費　設置自然史博物館
專訪〉恆春古生物化石極具教育與科學價值！屏東縣政府將向中央爭取經費　設置自然史博物館
2023/09/08 10:59
臺美環保合作歡慶30週年　王雅玢期盼環境部成立後持續深化合作關係
臺美環保合作歡慶30週年　王雅玢期盼環境部成立後持續深化合作關係
2023/08/21 15:40
海洋生態受威脅　世界海洋表面溫度以20.96度破新高　
海洋生態受威脅　世界海洋表面溫度以20.96度破新高　
2023/08/05 10:37

更新時間 : 2024-01-26 06:42 GMT+08:00

最受歡迎

南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品
雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品
陷淡化LGBTQ涵義爭議　IU採納意見將新曲歌名改為「Love Wins All」
陷淡化LGBTQ涵義爭議　IU採納意見將新曲歌名改為「Love Wins All」
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物