【一位船長的在場證明】打開海平面「See the unSEAn」海廢教育展1/24-1/28登場

您想知道「未來的海鮮」，會是什麼樣子嗎? 社團法人「台灣重新思考環境教育協會」（以下簡稱 RE-THINK ）深耕海洋環境保護工作迄今已超過 10 年，今年攜手跨國飲料企業太古可口可樂，以及持續耕耘永續領域的Impact Hub Taipei，三方共同打造「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」，自1月24日至1月28日於國立臺灣科學教育館（台北市士林區士商路 189 號）展出五天，邀請民眾掀開海平面，深入探索海洋生態所面臨的海廢危機。

從船長視野窺見海廢樣貌，打開海平面會看見什麼？

「台灣除了海鮮文化，更應該有海洋文化。期待經由展覽與船長的故事，讓大眾找回與海洋的連結。」RE-THINK創辦人黃之揚強調，盼能透過「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」呼籲社會大眾、家長帶著孩子從小養成「減廢」觀念，深埋永續種子。

根據台灣太古可口可樂公司24日發布的新聞稿，「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」以一位船長的在場證明為主軸，透過來自宜蘭大溪阿洋船長(下圖) 的第一線觀察，揭露漁港最真實的海廢現況。展覽也將深入了解阿洋船長積極號召推廣的「環保艦隊」，認識漁民英雄們自發性地捕撈海中廢棄物、守護海洋生態的英勇事蹟。

(上圖與下圖, 取自RE-THINK 重新思考)

「深海辦桌」以趣味形式呈現 100% 嚴選自全台海灘，透過淨灘採集直送的「海味廢棄物」(圖/台灣太古可口可樂提供)

現場不僅設置互動裝置，邀請民眾拿起放大鏡觀察不同海拔的海廢種類，重新認識海底世界；更以「深海辦桌」(上圖) 的趣味形式，展示 100% 嚴選自全台海灘，透過淨灘採集直送的「海味廢棄物」。

海廢循環啟動 廢棄物轉生術大公開！

除展示各種海洋廢棄物造成的環境衝擊，並介紹持續守護海洋的環保艦隊之外，「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」運用多元環保永續材質，體現海廢被運回漁港，清洗整理進入暫置所後的一系列循環，無論是回收保麗龍再製而成的板材、或廢棄織物製造的積木，甚至再生循環展示櫃等，均從核心展現永續循環精神。

(圖/台灣太古可口可樂提供)

RE-THINK創辦人黃之揚強調，盼能透過「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」呼籲社會大眾、家長帶著孩子從小養成「減廢」觀念，深埋永續種子 (圖/台灣太古可口可樂提供)

NGO攜手政府機關與企業協力關注海廢議題，呼籲減廢生活新觀念

「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」由台灣太古可口可樂獨家贊助；深知海洋保育及海洋廢棄物對環境造成的衝擊，台灣太古可口可樂盼自民間企業的角度，呼籲社會大眾關注海廢議題，對環境永續與在地社區發揮正面影響力。此外，太古可口可樂也與可口可樂公司的全球目標「天下無廢」一致，並以「可有為．樂有夢」為永續願景，有計畫地推動不同面向的可持續發展策略。

其中在設計包裝時考慮其整個生命週期，讓包裝可回收、盡回收和再利用，在廢棄物管理上達到減少廢棄物，同時關注廢棄物處置議題。

太古可口可樂公共事務、傳訊及可持續發展總監簡秀君表示，

「除環保艦隊將海廢從海中帶回、妥善回收處理之外， 更重要的是從源頭減量。我們期盼呼籲大家從自身做起， 並生活中確實做好回收分類，累積每一個人的影響力， 為環境永續創造最大的能量。」

「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」邀請民眾透過創意的互動，以環保艦隊的視角感受海洋遭遇的現況，並理解海廢對環境的威脅與重要性。展覽主辦單位RE-THINK創辦人黃之揚強調，期待透過展覽中傳遞的永續生活理念，謹慎消費、延長產品的使用壽命、妥善回收，以實際行動落實廢棄物減量，從此開啟減廢生活！

▍打開海平面 See the unSEAn 展覽資訊

(#免費入場, 資料來源: 國立台灣科學教育館)



展覽期間｜2024.01.24（三） - 2024.01.28（日）

展覽時間｜09:00-18:00

展覽地點｜國立臺灣科學教育館一樓大廳（台北市士林區士商路 189 號）

指導單位｜海洋委員會海洋保育署

主辦單位｜RE-THINK 社團法人台灣重新思考環境教育協會

贊助單位｜太古可口可樂

永續夥伴｜Impact Hub Taipei

「『See the unSEAn 打開海平面』海廢教育展」於國立臺灣科學教育館登場，Impact Hub Taipei 共同創辦人兼營運長張士庭（左1）、展覽故事主角 – 環保艦隊黃士洋船長（左2）、海洋委員會海洋保育署署長黃向文（右2）、太古可口可樂公共事務、傳訊及可持續發展總監簡秀君（右1）到場見證展覽啟動 (圖/台灣太古可口可樂提供)