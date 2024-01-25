【台北大巨蛋中職例賽場租】 一場300萬還是低於百萬？ 遠雄：擬價已呈報市府

中職3月底迎新球季，外傳在台北大巨蛋租用場地成本驚人，一場例行賽要價300萬，進退場還要各付150萬元。台北市長蔣萬安今（25）日澄清，僅為網路傳聞；遠雄則表示，樂天桃猿職棒球團未與台北大巨蛋接洽，相關收費標準已呈報台北市政府，討論後正式對外公告。

中職新球季有望前進台北大巨蛋，然而球評王翊亘在X平台上指出，據其了解，單場中職例行賽租金開價300萬元，進、退場還需各付150萬，若以三連戰計算，成本高達1200萬。

蔣萬安今日上午受訪表示，上述內容僅是網路傳聞，體育局回報，目前都還沒有這樣的數字。市府官員向中央社表示，大巨蛋場租由遠雄擬定，僅須送市府備查，但市府持續敦促遠雄，除了服膺於市場機制，更應給予棒球賽事更優惠收費標準，場租應會低於100萬元。