Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

【台北大巨蛋中職例賽場租】 一場300萬還是低於百萬？ 遠雄：擬價已呈報市府

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2024/01/25 12:28
台北大巨蛋曾於2023年12月舉行棒球亞錦賽（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

台北大巨蛋曾於2023年12月舉行棒球亞錦賽（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

中職3月底迎新球季，外傳在台北大巨蛋租用場地成本驚人，一場例行賽要價300萬，進退場還要各付150萬元。台北市長蔣萬安今（25）日澄清，僅為網路傳聞；遠雄則表示，樂天桃猿職棒球團未與台北大巨蛋接洽，相關收費標準已呈報台北市政府，討論後正式對外公告。

中職新球季有望前進台北大巨蛋，然而球評王翊亘在X平台上指出，據其了解，單場中職例行賽租金開價300萬元，進、退場還需各付150萬，若以三連戰計算，成本高達1200萬。

蔣萬安今日上午受訪表示，上述內容僅是網路傳聞，體育局回報，目前都還沒有這樣的數字。市府官員向中央社表示，大巨蛋場租由遠雄擬定，僅須送市府備查，但市府持續敦促遠雄，除了服膺於市場機制，更應給予棒球賽事更優惠收費標準，場租應會低於100萬元。

遠雄在媒體群組發布聲明指出，台北大巨蛋場租達3百萬元之報導內容與事實不符。國內各球團都有初步向巨蛋公司詢價，為共同發展職棒運動，其收費標準並沒有如報導所述之高額場租，收費標準已呈報台北市政府，討論後正式對外公告。

遠雄特別提及，樂天桃猿職棒球團未與台北大巨蛋接洽，對於媒體所報導之場租相關內容恐屬臆測。
台北大巨蛋
遠雄
中職
場租
收費
蔣萬安
台北市政府
棒球

相關新聞

再傳校園霸凌 遭告密抽菸心生不滿 廁所內「4打1」 基隆少年隊介入偵辦
再傳校園霸凌 遭告密抽菸心生不滿 廁所內「4打1」 基隆少年隊介入偵辦
2024/01/17 14:56
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
2023/12/31 19:33
棒球亞錦賽台灣0:1惜敗日本 飲恨吞銀
棒球亞錦賽台灣0:1惜敗日本 飲恨吞銀
2023/12/10 20:54
亞錦賽台日爭冠2.2萬人搶觀戰 台灣徐若熙、日本加藤三範擔任先發
亞錦賽台日爭冠2.2萬人搶觀戰 台灣徐若熙、日本加藤三範擔任先發
2023/12/10 16:07
想看棒球亞錦賽決戰？台北大巨蛋加開至2.2萬人進場
想看棒球亞錦賽決戰？台北大巨蛋加開至2.2萬人進場
2023/12/07 09:57

更新時間 : 2024-01-26 06:42 GMT+08:00

最受歡迎

南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品
雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品
陷淡化LGBTQ涵義爭議　IU採納意見將新曲歌名改為「Love Wins All」
陷淡化LGBTQ涵義爭議　IU採納意見將新曲歌名改為「Love Wins All」
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物