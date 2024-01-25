Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 蒐奇

一點都不日本？烏克蘭美女奪日本小姐后冠 網路掀論戰

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/25 09:44
烏克蘭裔的椎野卡洛琳娜（中）奪下2024日本小姐后冠（圖／Ｘ平台＿@miss_nippon）

烏克蘭裔的椎野卡洛琳娜（中）奪下2024日本小姐后冠（圖／Ｘ平台＿@miss_nippon）

深邃的五官、褐色的髮色，26 歲的烏克蘭裔模特兒椎野卡洛琳娜（Carolina Shiino 音譯）22 日拿下 2024 日本小姐（Miss Japan）后冠，掀起熱議。民族、血統、國籍，要豔冠群芳成為一國佳麗之首，究竟需要哪些條件？

BBC 報導，「我遭遇了不少種族障礙，要讓別人接受我是日本人，真的很難。」這是椎野奪冠後，以一口標準日語說出的感言。

椎野出生於烏克蘭，5 歲即移居至日本，在名古屋長大。她成了首位獲得日本選美大賽的歸化人士，卻不意外地點燃了網路的論戰。

選美是否要考慮種族顏色，近十年前，也曾引發一番討論。2015 年，宮本亞莉安娜（Ariana Miyamoto）成為首位混血兒日本小姐，母親日本人、父親非裔美國人，至少有一半日本血統。

椎野雙親皆無日本血統，這令許多網友完全無法接受。

X 平台一名網友表示，椎野是百分之百的烏克蘭人，連混血兒都不是，但今天是是在選「日本小姐」，「日本特質在哪裡？」另一人稱，若她有一半日本血統，還說得過去，但她沒有，甚至不是在日本出生。

有人認為，她的雀屏中選，釋出了錯誤訊息。「明明有著歐洲面孔，卻被稱為最美的日本人」，要其他人怎麼想？亦有人不滿表示，這一切皆為政治考量。「若她是俄羅斯裔，根本不可能贏。選美／審美標準摻入政治，日本真悲哀。」

選美大賽主辦方捍衛評審決定，稱椎野在口說與寫作方面，都能流利使用漂亮有禮的日文，「比一般日本人更日本。」

椎野今年稍早在 Instagram 宣布，已獲得日本國籍，並稱她雖無日本人的面容，從小在日本生長的她，內心卻是實實在在的日本人。頒獎時，椎寫抱著獎盃道，「能在這場比賽中獲認可為日本人，我心中充滿感激。」

一點都不日本？烏克蘭美女奪日本小姐后冠 網路掀論戰
烏克蘭裔模特兒椎野卡洛琳娜奪2024日本小姐后冠（圖／截自Miss Nippon網站）
烏克蘭
日本
日本小姐
俄羅斯
椎野卡洛琳娜
椎野
歸化
Miss Japan
選美

相關新聞

揭開眼球老爹的過去 《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》口碑場2/2-2/4搶先上映 快來找隱藏彩蛋
揭開眼球老爹的過去 《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》口碑場2/2-2/4搶先上映 快來找隱藏彩蛋
2024/01/24 10:09
苦等20個月 土耳其終同意瑞典加入北約 還剩一國未點頭
苦等20個月 土耳其終同意瑞典加入北約 還剩一國未點頭
2024/01/24 09:49
烏俄戰爭持續近2年　美國中情局正趁機招募俄羅斯間諜
烏俄戰爭持續近2年　美國中情局正趁機招募俄羅斯間諜
2024/01/23 20:47
逾3.1萬公斤中國奇異果農藥超標 日本草莓再檢出農藥
逾3.1萬公斤中國奇異果農藥超標 日本草莓再檢出農藥
2024/01/23 17:29
赴日旅遊旺　台灣「國發基金」首投資海外旅宿集團DoMo業績長紅
赴日旅遊旺　台灣「國發基金」首投資海外旅宿集團DoMo業績長紅
2024/01/22 16:44

更新時間 : 2024-01-25 11:12 GMT+08:00

最受歡迎

陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
七星山追雪三攻略！民眾手腳並用好危險　資深山友建議穿「這個」
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
「X病毒」致死率恐達新冠肺炎20倍　WHO呼籲簽署「流行病協議」
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課
更新【寒流降雪放「低溫假」】 桃園復興區華陵等3里停班停課　新竹尖石鄉4國小1/23停課