一點都不日本？烏克蘭美女奪日本小姐后冠 網路掀論戰

深邃的五官、褐色的髮色，26 歲的烏克蘭裔模特兒椎野卡洛琳娜（Carolina Shiino 音譯）22 日拿下 2024 日本小姐（Miss Japan）后冠，掀起熱議。民族、血統、國籍，要豔冠群芳成為一國佳麗之首，究竟需要哪些條件？

BBC 報導，「我遭遇了不少種族障礙，要讓別人接受我是日本人，真的很難。」這是椎野奪冠後，以一口標準日語說出的感言。

椎野出生於烏克蘭，5 歲即移居至日本，在名古屋長大。她成了首位獲得日本選美大賽的歸化人士，卻不意外地點燃了網路的論戰。

選美是否要考慮種族顏色，近十年前，也曾引發一番討論。2015 年，宮本亞莉安娜（Ariana Miyamoto）成為首位混血兒日本小姐，母親日本人、父親非裔美國人，至少有一半日本血統。

椎野雙親皆無日本血統，這令許多網友完全無法接受。

X 平台一名網友表示，椎野是百分之百的烏克蘭人，連混血兒都不是，但今天是是在選「日本小姐」，「日本特質在哪裡？」另一人稱，若她有一半日本血統，還說得過去，但她沒有，甚至不是在日本出生。

有人認為，她的雀屏中選，釋出了錯誤訊息。「明明有著歐洲面孔，卻被稱為最美的日本人」，要其他人怎麼想？亦有人不滿表示，這一切皆為政治考量。「若她是俄羅斯裔，根本不可能贏。選美／審美標準摻入政治，日本真悲哀。」

選美大賽主辦方捍衛評審決定，稱椎野在口說與寫作方面，都能流利使用漂亮有禮的日文，「比一般日本人更日本。」

椎野今年稍早在 Instagram 宣布，已獲得日本國籍，並稱她雖無日本人的面容，從小在日本生長的她，內心卻是實實在在的日本人。頒獎時，椎寫抱著獎盃道，「能在這場比賽中獲認可為日本人，我心中充滿感激。」



烏克蘭裔模特兒椎野卡洛琳娜奪2024日本小姐后冠（圖／截自Miss Nippon網站）