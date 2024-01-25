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【兩岸都封殺】 前央視記者王志安來台上節目違規　台灣移民署：廢證並管制入境5年

「賀瓏夜夜秀」邀王志安上節目, 內容遭控歧視, 台灣基進提告、2贊助商暫停合作

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/25 11:25
(圖/擷取自【<a dir="auto" href="https://www.youtube.com/hashtag/%E8%B3%80%...

(圖/擷取自【(圖/擷取自【賀瓏夜夜秀】YT頻道, 中間持麥克風者為王志安)  

遭中國政府封殺的前央視記者王志安日前在脫口秀「賀瓏夜夜秀」爆出疑似訕笑身障人士爭議，外界質疑他以「第三地陸籍人士」身分來台觀光卻上節目恐違規。

移民署昨(24日) 說，經查屬實，依法廢證並管制入境。據悉王志安近日已出境。

針對台灣贊助商暫停與「賀瓏夜夜秀」合作，王志安今天(25日) 也表示對節目感到抱歉(下圖) 。

【兩岸都封殺】 前央視記者王志安來台上節目違規　台灣移民署：廢證並管制入境5年

前央視記者、目前移居(王志安本人說是「流亡」) 日本經營自媒體的王志安(又名: 王局)日前來台觀選，在參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」時，提及台灣造勢場合像場「秀」，花大把錢製造偶像、神化候選人實在沒必要。

他並說觀察各候選人的造勢場子後, 看不出台灣各政黨有什麼分歧, 都差不多。

【兩岸都封殺】 前央視記者王志安來台上節目違規　台灣移民署：廢證並管制入境5年

不過另外他還提到「把殘疾人士推上去煽情」等語(編按: 「賀瓏夜夜秀」新版影片已刪除此段落) ，引起反彈；節目製作人坦承製作疏失致歉。中央社報導稱，王志安近日已出境。

台視新聞報導，在「賀瓏夜夜秀」原始影片，王志安形容台灣大選就像一場秀，到造勢場合像走錯片場，感覺不像政治競選舞台，反而是演唱會現場，除了有歌星、有鋪墊，「還有把殘疾人推上去煽情」，王志安還模仿身障人士喊「要支持民進黨、搶救(不分區立委) 王義川」。被影射的身障人士疑為民進黨不分區立委排名第16的提名人陳俊翰博士。

外界質疑王志安以「第三地陸籍人士」方式申請來台觀光，實際卻從事採訪報導和參加節目錄影，可能違反相關規定。

對此，內政部移民署24日透過新聞稿表示，王志安是以旅居海外中國人士身分，向移民署申請觀光事由的1年多次入出境證，並持證來台。依規定，中國人士來台，須依來台目的申請相符的事由，來台不得從事與許可目的不符的活動。

移民署說，王志安經許可來台觀光期間，應邀參加節目發表言論，違反相關規定，已依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光

移民署表示，中國人士經許可來台觀光者，應從事與許可目的相符的活動，以共同維護兩岸健康有序交流。

針對王志安日前在網路脫口秀「賀瓏夜夜秀」，一席「把殘疾人士推上去煽情」言論引發關注。台灣基進指出，決定提告賀瓏夜夜秀與其背後的薩泰爾娛樂公司；贊助商yoxi與Emma床墊也宣布，暫停和賀瓏夜夜秀的合作。

台灣基進24日下午透過臉書表示，王志安不僅在節目影射訕笑民進黨不分區立委提名人陳俊翰，甚至指「台灣民主就是個笑話(編按: 「賀瓏夜夜秀」新版影片無此段落) ，選哪個都沒差」；對於這樣失去人性、貶低台灣民主成果的發言，賀瓏夜夜秀主持人與助理主持人竟帶頭拍手哄堂大笑，而節目製作班底也未覺得不妥當而剪掉此一段落，這是任何台灣人都無法忍受、無法理解的道德瑕疵。

【兩岸都封殺】 前央視記者王志安來台上節目違規　台灣移民署：廢證並管制入境5年【兩岸都封殺】 前央視記者王志安來台上節目違規　台灣移民署：廢證並管制入境5年台灣基進指出，之所以被賀瓏夜夜秀列為「贊助廠商」，是因為小黨選舉曝光不易，難以爭取到傳統電視節目的通告，基進今年初確實付費上賀瓏夜夜秀，也因此被列為贊助廠商。

綜合中央社與台灣基進臉書，該黨將要求薩泰爾娛樂公司立即停止將台灣基進列為贊助商，並提出民事損害賠償

台灣基進呼籲，所有不幸曾經上過薩泰爾娛樂公司旗下節目的各黨政治人物，以及被列為「贊助商」的品牌，應全部聯合起來向薩泰爾娛樂求償。

此外，節目贊助商yoxi在臉書發文說，近日yoxi商業置入賀瓏夜夜秀節目，同期嘉賓的不妥言論不代表yoxi立場，並與品牌長期以來所關注、堅持的理念嚴重抵觸；yoxi對此亦向製作單位表達抗議，除正式要求撤下品牌置入的相關片段，中止所有與賀瓏夜夜秀的相關合作。

Emma床墊也在臉書表示，目前已暫停所有和賀瓏夜夜秀的合作，並啟動內部調查程序，以確保合作夥伴與德國Emma價值觀保持一致。

在以下影片中，王志安提到他在2019年6月4日突然被中國全網封殺的經過。
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王志安
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賀瓏夜夜秀
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