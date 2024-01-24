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雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2024/01/24 20:00
雅詩蘭黛下午茶「白金級逆時」。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

雅詩蘭黛下午茶「白金級逆時」。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

台北文華東方酒店於2024年初始之際，首度攜手國際頂級保養品牌雅詩蘭黛推出下午茶「白金級逆時」，以品牌新品「白金級黑鑽松露」系列為靈感，該保養品主打長壽肌因逆齡並以金色為主色調，經典元素反映在下午茶系列鹹甜點上，食材特別加入燕麥、優格、穀物等健康可口，外觀也以松露黑搭配典雅金十分優雅高級，自即日起至2月29日台北文華東方一樓青隅登場，到訪可獲品牌系列保養品與護膚券等限量贈禮，深受女性顧客歡迎。

下午茶由行政西點主廚趙崇曦與文華Café主廚林禹德共同打造，為必嚐的小點包含法式黑松露香草芙朗以「黑松露」為主題，製成有布蕾口感的卡士達奶霜，底部搭配口感酥脆的千層酥，中間夾入白酒奶油乳酪奶霜；巧克力燕麥杏仁瑪德蓮以燕麥奶與甜度較低、風味醇厚的72%巧克力製成奶霜，並包裹金色淋面，搭配酪梨以及蘋果製成內餡，基底是杏仁瑪德蓮。

喜歡水果的您不要錯過蜂蜜覆盆莓優格穀麥餅，主廚以覆盆莓與優格製成奶霜，包裹糖漬玫瑰草莓，呈現清瑩剔透如凝駐青春紅潤般的色澤，底部鋪上香脆的穀物燕麥餅，最上方則鑲上呼應雅詩蘭黛品牌鑽石符碼的鑽石型巧克力以少許金箔點綴；開心果櫻桃蛋糕以開心果製成奶霜，表面包覆金色淋面，中間填入酸甜的糖漬黑櫻桃，底部則搭配香草磅蛋糕。

由文華Café主廚林禹德精選黑松露、萵苣、酪梨營養價值豐富且抗氧化的食材，慢燉牛舌長壽脆麵捲將澳洲牛舌慢燉並將醬汁收乾，配上綠捲鬚生菜及巴沙米可醋球，外層特別以具長壽意象的台灣長壽麵製成脆捲包裹；清爽開胃小點黑松露蕈菇沙拉菊苣使用新鮮甜豆、美白菇、玉米粒與花椰菜拌上黑松露醬；酪梨鮮蝦三明治以布里歐麵包為基底，中間夾入甜蝦慕斯與白蝦丁，上方搭配細膩柔滑的酪梨片，並以魚子醬點綴。

用餐時段分別為下午 1時至 3時以及下午 3時 15分至 5時，下午茶組分三套餐，包含經典下午茶每套1,580元+10%、香檳下午茶每套2,180元+10%、魚子醬下午茶每套4,280元+10%，並贈乳霜、眼霜及45分鐘護膚券等限量贈品，贈完為止，雅詩蘭黛保留贈禮更換之權利。

開箱影片（影／台灣英文新聞Lyla Liu）
雅詩蘭黛
台北文華東方酒店
白金級逆時
下午茶
青隅
保養品

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