NCC罰中嘉1,440萬、鏡電視警告1支 黃國昌再批「可恥」

昨（23）日民眾黨召開記者會，點名國家通訊傳播委員會（NCC）應於看守內閣內儘速處理三大案，今（24）日 NCC 審議其中兩案並作出裁處，開罰有線電視系統業者中嘉、警告鏡電視。對此黃國昌再批 NCC 「可恥」。

昨日民眾黨要求 NCC 處理三大案，分別是三立入股中嘉、鏡電視違規爭議，以及大選期間東森與三立新聞報導偏頗。

案一：針對三立入股中嘉上層公司，NCC 表示，中嘉集團已違反 2018 年中嘉案附負擔條款規定，即上層股東不得直接或間接經營新聞頻道。NCC 就中嘉集團所屬 12 家系統經營者，規避提供該集團上層多層次轉投資股權架構資料之行為，明確違反《有線廣播電視法》，核處各系統業者新台幣 120 萬元罰鍰，合計裁處罰鍰新台幣 1,440 萬元。

NCC 除要求業者於 8 月 31 日前出清股權，針對三立上層股東持股事實部分，是否致影響NCC對廣電事業監理，將另案調查釐清，並列入三立電視未來評鑑、換照審查項目。

案二：鏡電視申設新聞台，承諾不會製作政論節目，但去年 10 月推出《大選鏡來講－2024選戰論壇》，違反規定。NCC 表示，「鏡電視新聞台」未經申請即變更營運計畫案，決議依《衛星廣播電視法》予以核處，並命該公司於文到之次日起改正，屆期不改正，得按次處罰。

NCC 表示，鏡電視當初申請「鏡電視新聞台」，為強調與其他新聞頻道差異，申請營運計畫指出該頻道「全日不製播新聞性政論節目」，但 2023 年 10 月 16 日起，就在新聞台製播與營運計畫不符合之內容。

為釐清案情，NCC 依法請該公司陳述意見。經諮詢學者專家提供意見，調查報導是由記者主導，就特定議題進行系統性深度原創調查分析，受訪者為事件當事人、關係人或該領域專家，製作時間較長，新聞台對該調查結果負全責。

政論節目則是主持人及來賓對特定議題各自詮釋，來賓多非事件當事人或相關人，僅是就事件發表評論，製作時間較短，通常稱來賓言論立場不代表該新聞台立場。

NCC 委員會議審議確認，該節目形式上與一般通念的新聞性政論節目無異，且與營運計畫所載不符，爰決議予以核處。

審議結果出爐，民眾黨立委當選人黃國昌先是砲轟 NCC 拖到選後才處理，正是要輕輕放下。他接著批評，中嘉每年營收破百億，罰 1,440 萬會有嚇阻效果嗎？又，三立違法入股，為何不罰？至於鏡電視，NCC 要求限期改正、記警告。黃國昌說，連現場記者都聽不下去：「節目都播完了限期改正有什麼用？」