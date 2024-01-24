新北市在地就學開花結果 113學年度特殊選才表現優異

113學年度特殊選才於113年1月陸續放榜， 新北市學子表現優異，特殊選才共計報名276人，錄取124位， 其中67位錄取國立大學， 其中不乏參加資訊科技與國際競賽的獲獎學生， 顯見新北市在地就學成效。

石碇高中在113學年度特殊選才共有7位學生錄取， 其中黃昱文與胡庭瑄分別錄取國立臺灣大學動物科學技術學系及心理 學系，其他5位則錄取海洋大學、宜蘭大學等頂尖國立大學。 錄取學生中胡庭萱、周庭緁、李芷均、陳閩豪、姚宥安及施冠儀共6 位同學在高二參與FRC機器人團隊， 對於機械操作與程式設計有許多操作與實踐，並在2023年FRC 國際賽事中奪得最佳新人獎，代表臺灣前進美國休士頓進行決賽， 為臺灣及新北市爭取榮耀。

石碇高中校長許欣霖表示，石碇高中雖是偏遠學校， 但積極發展具特色的校本課程， 讓學生能在大學多元入學管道中佔有優勢，期許學生進入大學後， 能夠繼續懷抱著熱情，在喜歡的領域中發光發熱。

瑞芳高工測繪科的黃奕儒錄取國立海洋大學河海工程系， 過去曾參加全國工科技藝競賽測量職種榮獲金手獎第一名、 國際抗震盃邀請賽獲得耐震獎等； 在校期間也參與學校舉辦的無人船水深測量、 戶外教育全景相機數位導覽等專業活動， 透過這些學習歷程累積與特殊表現，以及老師專業辛勤指導， 因而在國立海洋大學河海工程系的特殊選才脫穎而出。

光仁高中的吳春辰同時錄取國立臺灣師範大學數學系及國立中央大學 數學系，熱愛數學的他自國中以來數學成績優異領先， 國中數學科展亦獲得新北市佳作佳績， 在地就學直升高中後更積極學習，於 AMC10A及AMC12榮獲全球前標、APX數學中級榮獲前標 、ARML2023榮獲個人賽銅牌獎以及全國奧林匹克數學個人獎 榮獲銀牌等獎項；此外，在資訊技能方面表現突出，擁有APCS大 學程式設計檢測觀念四級、實作三級佳績， 更榮獲高中模範生代表以及新北市優秀青年獎，品學兼優足為楷模。

教育局表示，新北市自108年起推動創新教育加速器， 支持學校進行跨國、跨校、跨學制及跨領域創新教育；111年起推 動在地就學大聯盟，強化社區高國中教學資源共享， 並向上與大學合作，結合大學豐富學習資源， 讓新北學生可提前銜接大學課程；此外， 更透過與大學簽署合作備忘錄，及建置高中校校有數位化教學專區， 提供國內外大學多元修課機會，進行加深加廣式學習， 促使更多新北優秀學子在地就學，適性揚才，成為終身學習者。