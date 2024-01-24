中華電信跨國合作日劇《獨活女子的守則4》力邀金鐘影帝同台演出

中華電信去年底宣布攜手日本東京電視台推出跨國合製戲劇《 獨活女子的守則4》，共同企畫三集Hami Video原創台灣篇，劇組亦於去年來台取景拍攝， 3月將於MOD、Hami Video影劇館+獨家首播。近日將搶先曝光《 獨活女子的守則4》台灣篇拍攝花絮篇， 並公布第一波台灣客串演員， 包括金鐘影帝傅孟柏飾演一名台南全美戲院工作人員， 及曾演出電影《角頭》系列的王宣、《六弄咖啡館》的戴若梅， 與女主角江口德子共同演出，體驗獨特的台灣電影與傳統文化。

中華電信藉本次跨國合作的機會力促本片至台北、新北、台南、 高雄等地探訪、拍攝當地特色美食及景點， 一同感受台灣獨有且豐富的風土人情，期帶動海外觀光風潮， 將台灣之美推向世界舞台。日劇《獨活女子的守則》1至3系列， 中華電信MOD、Hami Video雙平台現正熱播， 讓劇迷在新劇集上架前再次重溫療癒日劇的魅力。

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為滿足日劇戲迷，中華電信提供精彩的獨家/強檔日劇，包括： MOD、Hami Video影劇館+獨家上架由玉木宏主演懸疑犯罪劇《 貞德的審判》、吉高由里子主演大河劇《致光之君》、 西島秀俊音樂職人親情劇《再會指揮家》及川榮李奈《 隔壁的護佐姐姐》等好戲註1亦於雙平台跟播中， 讓喜愛日劇的觀眾大飽眼福！

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