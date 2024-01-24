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中華電信跨國合作日劇《獨活女子的守則4》力邀金鐘影帝同台演出

By 台灣英文新聞
2024/01/24 17:22
中華電信跨國合作日劇《獨活女子的守則4》（圖／中華電信）

中華電信跨國合作日劇《獨活女子的守則4》（圖／中華電信）

中華電信去年底宣布攜手日本東京電視台推出跨國合製戲劇《獨活女子的守則4》，共同企畫三集Hami Video原創台灣篇，劇組亦於去年來台取景拍攝，3月將於MOD、Hami Video影劇館+獨家首播。近日將搶先曝光《獨活女子的守則4》台灣篇拍攝花絮篇，並公布第一波台灣客串演員，包括金鐘影帝傅孟柏飾演一名台南全美戲院工作人員，及曾演出電影《角頭》系列的王宣、《六弄咖啡館》的戴若梅，與女主角江口德子共同演出，體驗獨特的台灣電影與傳統文化。

中華電信藉本次跨國合作的機會力促本片至台北、新北、台南、高雄等地探訪、拍攝當地特色美食及景點，一同感受台灣獨有且豐富的風土人情，期帶動海外觀光風潮，將台灣之美推向世界舞台。日劇《獨活女子的守則》1至3系列，中華電信MOD、Hami Video雙平台現正熱播，讓劇迷在新劇集上架前再次重溫療癒日劇的魅力。

申請「MOD家速方案2.0」享限時加碼優惠還可暢看最新一月獨家/強檔跟播日劇

為滿足日劇戲迷，中華電信提供精彩的獨家/強檔日劇，包括：MOD、Hami Video影劇館+獨家上架由玉木宏主演懸疑犯罪劇《貞德的審判》、吉高由里子主演大河劇《致光之君》、西島秀俊音樂職人親情劇《再會指揮家》及川榮李奈《隔壁的護佐姐姐》等好戲註1亦於雙平台跟播中，讓喜愛日劇的觀眾大飽眼福！

另MOD同步推出新春龍厚禮限時加碼活動，即日起於網路門市成功申請「MOD家速方案2.0」且符合新租HiNet光世代300M(含)以上+新租MOD+自選餐(自選20) +影劇館+，最高可獲贈1,300元全聯禮券以及Hami Point 400點註2，讓您輕鬆在家享受追劇嗑影的娛樂饗宴。

更新時間 : 2024-01-25 11:12 GMT+08:00

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