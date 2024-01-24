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寒流報到 新北提醒農友注意防寒措施

By 台灣英文新聞
2024/01/24 17:20
目前產區剛完成茶樹修剪及施肥作業，茶樹處於半休眠狀態（圖／新北市政府農業局）

目前產區剛完成茶樹修剪及施肥作業，茶樹處於半休眠狀態（圖／新北市政府農業局）

近日寒流報到，農業局提醒淡水、三芝、八里高接梨產區、八里桶柑產區及坪林、石碇、三峽等9大茶產區注意農作物防寒措施，以免農作物受損。同時提醒農友外出工作時，記得加強保暖。持續關注各區農作物生長情形，如災損程度達到農業天然災害救助標準，將立即爭取救助。

中央氣象局發佈新北市橙色燈號低溫特報，近日出現10度以下低溫，市府已啟動查報機制，與各區公所保持聯繫，迅速掌握各區農作物狀況。由於低溫造成農作物危害速度較慢，且影響時間較長，不會馬上顯現，農業局持續關注各區農作物狀況。目前本市即將進入高接梨接穗時間，連續低溫降雨可能影響接穗，造成無法開花，著果率低，提醒高接梨產區農友等待寒流過後，再進行接穗作業，以免造成損失。

另外茶樹部分，目前產區剛完成茶樹修剪及施肥作業，茶樹處於半休眠狀態，等待春茶萌發，預計2月底到3月初開始萌芽。如低溫時間過長，將使茶樹樹皮裂開及根系受損，茶農可透過噴霧灑水防護，讓水釋放出的熱量緩和土壤及空氣降溫，以達到防霜凍目的。也可在樹冠上覆蓋PE塑膠布或在茶園鋪上有機質如花生殼等保溫以保護茶樹。

新北市農業局表示，平時即透過各區公所及農會宣導防寒措施並補助農友網室等農作物生產防風設施。近日市府已到轄區內田區巡查，鑑於低溫造成農作物危害顯現速度較慢，不會馬上顯現，且持續時間較長，農業局與各公所將持續查察各區農作物狀況，如災損程度達到農業天然災害救助標準，將立即向中央爭取救助，確保農民權益。

更新時間 : 2024-01-25 11:12 GMT+08:00

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