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新北市普庵宮慈善會冬令救濟　317戶獲贈關懷金及物資包

By 台灣英文新聞
2024/01/24 17:18
(圖/新北市政府社會局)

(圖/新北市政府社會局)

位於新北市三重區光明路的普庵宮，創立於民國53年，主祀觀世音菩薩，副祀五路財神、南極仙翁等神祇，民國64年成立普庵宮慈善會，平時除熱心公益、急難慰助外，每年冬令固定會發放慰問金和物資給弱勢家戶，今年共發放317戶，含物資市值總計33萬4,350元。

普庵宮主任委員也是三重菜寮里里長梁進益表示，該宮是三重及鄰近地區的信仰中心，平時香火鼎盛，觀音佛祖保鄉佑民，闔家平安；五路財神保佑做生意、事業者財源廣進，歷任主委、委員都是地方仕紳，大家出錢出力，結合信眾的香油錢一起做公益。

現任普庵宮慈善會會長陳燈城表示，今年冬令救濟，凡低收一款每戶每人致贈關懷金1,500元，還有每人白米10斤；低收二款者，則每人700元，每戶10斤白米。此外，現任榮譽會長簡信吉各加碼致贈500元。總計發放317戶，關懷金23萬1,200元，物資10萬3,150元，合計33萬4,350元。

社會局長李美珍表示，普庵宮慈善會冬令救濟已持續48年從無間斷，現任主委梁進益里長非常熱心，除善用宮廟資源行善外，另與志同道合友人成立「IOU關懷團隊」，成員包含普庵宮義工、信眾及許多家庭主婦，大家省下買菜錢，集資購買一輛上百萬元的復康巴士，於104年9月捐贈給市府，以幫助行動不便者。

李美珍說，年關將屆，感謝許多宮廟或慈善團體，或發放關懷金或致贈民生物資，以減輕家戶的經濟負擔，讓家戶過個好年。

更新時間 : 2024-01-25 11:12 GMT+08:00

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