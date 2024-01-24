六福萬怡尋「靓」點！粵亮推平日飲茶套餐　

吃港點的饕客別錯過，台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，繼上次靓港點推出後廣受好評，自01月23日至02月29日再次推出全新「尋靓點」平日午間飲茶套餐，每人售價999元+10%，尊享豐富多樣的港式點心，從招牌港點「魚子燒賣皇」、香辣誘人的「XO醬桂花炒蘿蔔糕」，到鮮香飽滿的「蛤蜊燒賣皇」、「晶瑩鮮蝦燒賣」，以及頂級精緻的「鮑魚燒賣皇」、「松露香檳餃」等12道港點好料，再搭配台灣在地茶葉「奶香金萱茶」與暖心甜湯「酒釀仙草湯圓」，為整餐畫龍點睛，充分感受港點魅力。

「尋靓點」以香港飲茶文化為底蘊，帶領賓客品味港式經典，菜單包含港式點心、港式煲湯、時令蔬菜和港式甜點。主廚每日新鮮現點現做，精心挑選出多款招牌，如脆軟多汁的「魚子燒賣皇」、外酥內嫩的「鮑魚燒賣皇」、豐盈多汁的「晶瑩鮮蝦燒賣」、「蛤蠣燒賣皇」，接著再細細品味松露香氣飽滿的「松露香檳餃」，餃外皮薄而細韌，內裏飽滿的餡料，咬開後松露醬汁的香氣四溢。除此之外，還有「荷香鰻魚糯米豬」，以荷葉香氣包覆著鰻魚、豬肉餡，呈現色香味俱全的極致美味且飽足感十足。

不僅如此，「尋靓點」更提供「XO醬桂花炒蘿蔔糕」、「仙翁雪蓮扒鮮蔬」以及主廚慢火煲製的「花膠例湯」，鮮美的湯汁中蘊含著滋補的花膠，彰顯主廚的匠心獨具。最後，以經典的「雪山流沙包」、「起酥芋泥酥」和「酒釀仙草湯圓」作為尋靓點的完美結尾，甜而不膩，為愛好粵味風華的味蕾帶來新奇感受。