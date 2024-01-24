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「賴蕭配」選後首合體會外賓 美國前國務次卿柯拉克：沒有自由就沒有繁榮

柯拉克半年內2度訪台，上次訪台為2023年８月。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/24 16:52
賴清德、蕭美琴與美國前國務次卿柯拉克所率「美台商業協會訪團」合影（圖／賴清德Ｘ平台）

賴清德、蕭美琴與美國前國務次卿柯拉克所率「美台商業協會訪團」合影（圖／賴清德Ｘ平台）

美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克率「美台商業協會訪團」訪台，今（24）日於副總統當選人蕭美琴陪同下，拜會副總統暨總統當選人賴清德。柯拉克恭賀台灣人民成功舉行大選，重申對台灣及未來的承諾，強調「沒有自由就沒有繁榮」。

賴清德於致詞時表示，感謝柯拉克（Keith Krach）半年內2度訪台，並始終堅定支持提升台美關係。訪團選擇此時訪台，更顯示美國產業界對台灣市場充滿信心，是對我國最直接且強而有力的支持。

賴清德提及，世界各國對台海和平穩定重要性的重視，並稱現在的台灣已經是「世界的台灣」，他強調，未來他將帶領新政府團隊繼續堅定守護民主、維持台海現狀與捍衛印太區域的和平穩定，共同努力提升相互投資，為業者建構穩定、安全且可預測的經貿投資環境。並期盼「美台商業協會」持續支持台灣，共同深化台美經貿合作關係，攜手維護印太地區的和平與繁榮。

柯拉克則是恭喜台灣人民成功舉行大選，這證明民主確實能有效運作，他要表達對台灣的支持與敬意，並重申他們對台灣及未來的承諾。此行不僅為了促進彼此夥伴關係，也肩負追求未來的使命。值得信賴的科技除了能連結彼此關係，也能體現我們所珍視的民主價值。

柯拉克也指出，訪團成員所代表的美國商業及私部門重視的要點。首先，科技合作是共同民主理念的展現，台灣的實力與創新是希望的燈塔，向世界證明好產品的基石是自由。其次，台美雙方的經濟關係以信任及尊重為基礎，諸如「經濟繁榮夥伴對話」、民主國家乾淨網路聯盟及台積電赴美投資設廠等，都是彼此信任關係的象徵，這不僅是經濟活動，更肯定民主國家能團結面對全球挑戰。

柯拉克指出，科技外交是「柯拉克科技外交研究院」的宗旨，他們也創建了「台灣創新與繁榮中心」（TCIP），期待雙方不僅在經濟或外交層面合作，也為共同期望的願景而努力，讓創新為人類自由而服務，而非少數人的利益。

柯拉克強調，我們有共享的路徑、共同的命運，「沒有自由就沒有繁榮」，這是不可動搖的信念。
柯拉克
柯拉克科技外交研究院
美台商業協會訪團
賴清德

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