【瑪麗皇后？】收Dior名牌包遭偷拍 南韓第一夫人疑收賄衝擊執政黨選情

南韓 4 月就要舉行國會選舉，此時卻流出第一夫人金建希疑似收受迪奧（Dior）名牌包的偷拍影片，重創總統尹錫悅及其國民力量黨（People Power Party，PPP）聲譽。

「迪奧包醜聞」的來龍去脈

影片其實 2023 年 11 月就已流出，內容是美籍韓裔律師 Abraham Choi（韓聯社音譯崔在永）2022 年拜訪金建希時，將一只價值 300 萬韓元（新台幣70,425元）的 Dior 包贈與她的畫面，過程全遭崔在永用隱藏攝影機錄了下來。

尹錫悅 2022 年當選，傾向對北韓採取強硬立場。根據路透社，崔在永負責處理與北韓宗教交流相關事宜，支持南北韓加強往來，當時與第一夫人金建希會面，是為了傳達對尹錫悅強硬作風的憂慮。

崔在永 23 日向路透社透露，金建希是家族友人，第一次見面時，送了她香奈兒（Chanel）化妝品作為見面禮，當時便發現她對精品的愛好，因此相信可從這方面下手。「名牌精品就是與金建希見面的門票。」他說道。

一名青瓦台官員上周向韓聯社表示，崔透過家族關係接近、偷拍金建希，而總統與第一夫人收受的禮物都是以政府財產處理。

在第一次見面後，崔在永對金建希的干政傾向感到憂心，便與左翼網媒首爾之聲合作，第二次見面時，即錄下了金建希收下昂貴名牌包的過程，在 YouTube 公布影片。他提到，照理來說第一夫人應會制止他，表達拒意，但她沒有。

被比為瑪麗皇后

事實上，金建希的爭議不只這樁。她 12 年前的炒股疑雲被掀出，握有國會多數優勢的在野共同民主黨（Democratic Party，DP）猛咬這點，上個月投票通過，指派特別檢察官調查此案。執政黨則斥之為 DP 為了轉移黨代表李在明身陷貪汙指控的政治陰謀。

2021 年，金建希捏造專業背景、博士論文剽竊等傳言，對當時正角逐總統的尹錫悅選情投下陰霾，紛擾數月後，金建希才公開道歉。

收包案也釀成茶壺風暴，尹錫悅辦公室與國民力量鬧內鬨，上周一名黨員甚至將第一夫人比為 18 世紀因奢靡無度被送上斷頭台的法國皇后瑪麗安東尼（Marie Antoinette）。

尹錫悅與執政黨支持率岌岌可危

專家指，身為政府官員之妻，金建希恐已違反反賄賂法。支持者則相信她是遭陷害汙衊。

南韓媒體報導，醜聞越鬧越大，尹錫悅勃然大怒，甚至要求臨時黨魁韓東勳下台。韓東勳 24 日在國會被問及此事時，稱這是設局偷拍，不願多談。

根據 YTN 新聞本周所做的民調，69% 受訪者認為尹錫悅應該要為第一夫人的爭議說個明白。金融期刊 News Tomato 去年 12 月所做的民調則顯示，53% 受訪者認為金建希行事不當，27% 則相信她是中了圈套、要給她難堪。

國民力量黨盼能於 4 月 10 日的國會大選中奪回多數席次，部分黨員力促尹錫悅與金建希為迪奧包一案道歉，至少要承認收受昂貴包包之舉「並不妥當」，方能為事件止血。